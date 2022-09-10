Сергей Лазарев избавился от смертельной привычки ради сына

Певец Сергей Лазарев признался, что очень тяжело держать слово. У артиста двое детей: 8-летний Никита и 4-летняя Анна. Молодой папа души не чает в долгожданных наследниках и признается, что многому у них учится. 39-летний артист рассказал, что сын вынудил его избавиться от вредной привычки. «Я никогда не пил, не курил, никаких запрещенных препаратов не принимал. А тут в пандемию расшатались нервы, подступил стресс — и я, каюсь, подсел на электронные сигареты. Сначала это было как баловство, но постепенно вошло в мою повседневную жизнь. А потом мой сын мне как-то сказал, увидев сигарету в моей руке: «Пап, ты что, куришь?». Я попытался его успокоить: «Да нет, это так баловство». Но Никита был настойчив: «Папа не кури, это вредно». Ему в школе объяснили, что курение вредно и опасно. И вот он прямо запарился, ходил переживал, что от курения люди умирают, бабушке говорил: «Представляешь, папа курит». И меня очень просил: «Пап, пожалуйста, не кури». Я пообещал, но знаете, как отмахнулся: «Да, да сынок. Не буду», — вспоминает он.Сергей Лазарев с сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но Лазареву не удалось обмануть наследника. «Прошло пару дней, и он меня опять как-то поймал с сигаретой: «Пап ты опять куришь! Ну ты же обещал!». И я почувствовал, как ребенок переживает за меня, понял, что мне надо самому поменяться. Вот если бы я что-то попросил у сына, он бы сказал: «Да, пап, сделаю» и не сделал, как бы я к этому отнесся? А сам показываю ребенку такой плохой пример», — переживал он. Так, певец сдержал слово. «Поэтому я взял себя в руки, хотя это было не просто, но я себя заставил: «Никиточка, ты меня попросил, ты за меня переживал, поэтому я ради тебя взял и бросил», — и действительно бросил курить. Я сам для себя понял, что не хочу обманывать ребенка и хочу показать ему пример, что если даешь слово, то надо его выполнять», — отметил Сергей. Исполнитель убежден, с детьми нужно уметь общаться и не пускаться в крайности. «Во-первых, всегда надо разговаривать с детьми и объяснять им все, как взрослым. Не надо сюсюкаться чересчур. Нужно говорить спокойно, не повышать голос, не наказывать физически, всегда можно объяснить почему так или не так, что плохо, что хорошо. Надо максимально слушать и слышать, что они хотят. Давать право выбора. Нельзя подавлять их собственную личность. Я очень не люблю, когда детей ломают и заставляют делать то, чего они не хотят. Но все равно должна быть дисциплина, уважение, родители должны быть авторитетами. Но для этого самим нужно показывать правильный пример, дети, они же в основном повторюшки», — добавил он «Теленеделе».