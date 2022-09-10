Сергей Шнуров отменил свое грандиозное возвращение

Певец Сергей Шнуров решил отменить свой концерт. В субботу, 10 сентября, стало известно, что Сергей Шнуров неожиданно отменил свой грандиозный концерт, который должен был пройти в декабре 2022 года в «ГАЗПРОМ-арене» в Санкт-Петербурге. «Это решение самого Сергея Шнурова!» - заявил журналистам источник в окружении директора стадиона Владимира Литвинова.Причины отмены пока не известны. Недавно Шнуров дал большую пресс-конференцию в РИА Новости, где рассказал о том, что собирается снова выступать с «Ленинградом». Он также заявил, что поддерживает возвращение Аллы Пугачевой в Россию и пожелал удачи всем уехавшим из нашей страны артистам.