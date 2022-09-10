Стали известны школьные каникулы детей 2022-2023

Появилось расписание школьных каникул в этом году. Летние каникулы пролетели быстро, впереди — осенние. Сколько они продлятся, и когда школьникам снова ждать выходных — расскажем в этом материале. На днях Минпросвещения утвердило единое расписание каникул на учебный год 2022-2023. Здесь над учитывать то, что в разных регионах страны даты могут незначительно отличаться, ведь у администрации школ есть право подстраиваться под текущие обстоятельства и устанавливать свои сроки выходных для учащихся. Каникулы для школ с обучением по четвертям: Осенние каникулы — с 29 октября по 6 ноября; Зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января 2023 года; Весенние каникулы — с 8 апреля по 16 апреля 2023 года. Каникулы в школе в 2022-2023 году: утвержден график выходных для учащихся Осенние каникулы не за горами! Каникулы для школ с обучением по триместрам: Осенние каникулы (первые) — с 10 по 16 октября, (вторые): с 21 по 27 ноября; В какие дни россияне будут отдыхать в 2023 году? Зимние каникулы (первые) — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, (вторые): с 20 по 26 февраля 2023 года; Весенние каникулы — с 3 апреля по 9 апреля 2023 года, сообщает «Объясняем.рф».