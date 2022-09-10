Стало известно о новой схеме мошенников для получения личных данных россиян
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Стало известно о новой схеме мошенников для получения личных данных россиян

Стало известно о новой схеме мошенников для получения личных данных россиянРИА Новости: Аферисты просят у россиян данные для выдуманных расследований

Телефонные мошенники придумали новую схему для получения личных данных россиян, сообщает РИА Новости. Как стало известно агентству, злоумышленники представляются сотрудниками полиции и заявляют, что занимаются расследованием деятельности работников Банка России, которые воспользовались своим служебным положением.

В связи с этим аферисты выманивают данные россиян, якобы для расследования. В частности, они интересуются периодичностью посещения многофункционального центра (МФЦ), заполнением документов. Также мошенники могут требовать не сообщать родственникам о звонке, запугивая 310 статьей Уголовного Кодекса России («Разглашение данных предварительного расследования»).

Как отметила эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова, в последнее время мошенники часто представляются своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов. В то же время она подчеркнула, что сценарий, направленный на получение личных данных россиян для кражи средств, может быть разным.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий предупредил об опасности СМС-рассылки с предложением работы. Он подчеркнул, что подобные сообщения могут быть связаны с мошенническими схемами или вовлечением людей в нелегальный бизнес.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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