Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился совместным фото
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Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился совместным фото

Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился совместным фото
Актер Стас Садальский давно дружит с актрисой  Людмилой Максаковой и испытывает к ней симпатию. 71-летний Стас Садальский рассказал журналистам, что собирается жениться на 80-летней Людмиле Максаковой. При этом актер заявил, что предложение ему сделала именно она. Однако Стас Садальский, похоже, действительно неровно дышит к Людмиле Максаковой. В своем телеграме он разместил нежную фотографию со звездой, прильнув к ней в нарядном светлом костюме.
Дочь Людмилы Максаковой Мария сдержанно отреагировала на это известие, поскольку до конца не верит в это, а мама не общается с ней уже давно. Мария Максакова на вопрос Садальского будет ли она называть его папой ответила: «Папа у меня один». «Я не верю, что мама собирается за вас замуж. Поэтому сдержанно реагирую», — также сказала оперная дива. Отметим, что Мария и Людмила Максаковы в ссоре и не общаются друг с другом.
# Шоу-бизнес Садальский Станислав
По материалам: z-aya

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