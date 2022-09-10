Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился совместным фото

Актер Стас Садальский давно дружит с актрисой Людмилой Максаковой и испытывает к ней симпатию. 71-летний Стас Садальский рассказал журналистам, что собирается жениться на 80-летней Людмиле Максаковой. При этом актер заявил, что предложение ему сделала именно она. Однако Стас Садальский, похоже, действительно неровно дышит к Людмиле Максаковой. В своем телеграме он разместил нежную фотографию со звездой, прильнув к ней в нарядном светлом костюме.Дочь Людмилы Максаковой Мария сдержанно отреагировала на это известие, поскольку до конца не верит в это, а мама не общается с ней уже давно. Мария Максакова на вопрос Садальского будет ли она называть его папой ответила: «Папа у меня один». «Я не верю, что мама собирается за вас замуж. Поэтому сдержанно реагирую», — также сказала оперная дива. Отметим, что Мария и Людмила Максаковы в ссоре и не общаются друг с другом.