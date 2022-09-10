Светлана Бондарчук в "леопарде", Клава Кока с "оторванными" рукавами и платье с драконом: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik
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Светлана Бондарчук в "леопарде", Клава Кока с "оторванными" рукавами и платье с драконом: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Светлана Бондарчук в "леопарде", Клава Кока с "оторванными" рукавами и платье с драконом: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Еще одна неделя почти позади, а это значит, что пришло время вспомнить модные достижения наших героев. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, чем они отличились на этой неделе.

Пульс светской жизни снова начинается биться чаще: раскатываются красные дорожки и льется игристое на вечеринках. И наши, и западные звезды все чаще мелькают в хрониках с презентаций и премьер. Светлана Бондарчук на этой неделе выгуливала "леопарда", Синтия Эриво — винтажный Dior времен Джона Гальяно, ну а Филипп Киркоров — "гобелены".


Светлана Бондарчук в Yuliawave
Филипп Киркоров в Louis Vuitton


Синтия Эриво в архивном Dior
Джанет Джексон в Off-White

В центре внимания на этой неделе был и Венецианский кинофестиваль. Ярких образов там было немало, и их мы обсудим отдельно, но один точно заслужил место в образах недели — актриса Бенедетта Поркароли пришла на один из показов в эффектном кастомном платье Gucci с драконом.


Бенедетта Поркароли

Еще одной темой недели был фестиваль Burning Man, который прошел впервые за два года. Дорвавшиеся до просторов пустыни Блэк-Рок, звезды стремились перещеголять друг друга в нарядах и надевали все лучшее сразу. Или не надевали практически ничего. Пэрис Хилтон экипировалась в комбинезон, закрывающий тело, да еще запаслась очками для сноуборда. А вот Дарья Коновалова, что "Камаз", грязи и пыли явно не боялась и прогуливалась в платье-сетке со стразами.


Пэрис Хилтон
Дарья Коновалова

Ее потерянной сестрой по части пустот в костюме выглядит Клава Кока, хотя вместо Burning Man она на этой неделе ездила с гастролями по России. Наряд для нее создал дизайнер Олег Горчанин, который сшил и свадебное платье Ксении Дукалис. Послужила ли вдохновением миниатюра Аркадия Райкина про ателье или автор сам додумался, история умалчивает. Но, будем надеяться, что и тут хотя бы к пуговицам претензий нет.


Клава Кока

Мишель Обама на этой неделе вернулась в Белый дом. Но не для политической борьбы, а чтобы нести искусство в массы. Барак Обама и бывшая первая леди презентовали свои парадные портреты. Мишель для этого мероприятия выбрала платье Christy Rilling, которое было сшито специально для нее.


Мишель Обама

Фото Снежанны Георгиевой тоже могло бы послужить исходником для картины — о невыносимой тяжести светского бытия, когда обошла все тусовки за вечер.


Снежанна Георгиева
Виктория Шелягова

"Лежачую" компанию ей на этой неделе, кстати, составила еще один светский "марафонец" Виктория Шелягова — она, правда, пока возлежит на кровати в избе в Ивановской области, а не на бархатных столичных диванах. И вечерним платьям пока предпочитает совсем другие костюмы. Видимо, не весь урожай еще собран, а, судя по кокошнику, после сбора картошки Виктория готова позвать своих светских друзей по грибы. Или вдохновилась образом Кэти Перри с прошлой недели.


Виктория Шелягова

Образ недели


Светлана БондарчукФилипп КиркоровСинтия ЭривоДжанет ДжексонБенедетта ПоркаролиПэрис ХилтонДарья КоноваловаКлава КокаМишель ОбамаСнежанна ГеоргиеваВиктория Шелягова
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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