Связаны неразрывно: как Луна влияет на людей, проходя через знак зодиака

Когда-то люди на Земле не сомневались, что небесные тела управляют нашей жизнью, но с развитием научно-технического прогресса это стало не так явно. Мы научились игнорировать и маскировать влияние спутника на нас. Однако стоит немного прислушаться к себе — и мы заметим, что Луна связана с нами как на энергетическом, так и на физическом уровне, ведь обменные процессы то замедляются, то ускоряются в зависимости от ее фазы и удаленности. Кроме того, в дни, когда Луна проходит по вашему знаку зодиака, ресурсы организма находятся под угрозой, энергетический баланс нарушен. Вместе с тем есть и положительные моменты, которые можно использовать в разных сферах жизни.

Как на вас влияет Луна, проходя ваш знак зодиака

Луна в Овне





В дни, когда ночное светило проходит по созвездию Овна, начинается период активности и обострения эмоций. Усидеть на месте совершенно невозможно. Нетерпение может привести к конфликтам, обидам. Организм тоже дает сбой. Особенно страдают органы слуха, зрения и зубы.

Чтобы не вызывать психофизические обострения, стоит отказаться от возбуждающих напитков, просмотра остросюжетных фильмов, избегать людных мест. На пользу пойдут оздоравливающие процедуры, наслаждение тишиной бытия.

Луна в Тельце

Находясь в Тельце, ночное светило дарит успокоение и повышает работоспособность. Кажется, что былые проблемы уходят на второй план, а текущая ситуация представляется полной скрытых возможностей. Людям гораздо легче принимать правильные решения. Однако стоит беречь бронхи, легкие и горло.

Эти дни стоит использовать для самых важных и ответственных дел, потому что люди хорошо понимают взаимную выгоду в совместных проектах и готовы идти навстречу друг другу.

Луна в Близнецах

Несмотря на необузданность эмоций, есть несомненные плюсы этого периода — подъем энергетики, быстрота мышления, хорошая выносливость. Но если говорить о слабых сторонах, то это уязвимость нервной системы, которая может привести к опасным ситуациям.

При благоприятном раскладе рекомендуется уделить внимание учебе и постижению нового, можно заняться решением головоломок. При этом менять место работы пока не стоит.

Луна в Раке





В дни пребывания Луны в этом созвездии могут до предела обостриться чувствительность и интуиция. Женщины особенно подвержены влиянию спутника в Раке. Чтобы сохранить душевную гармонию, можно заняться обустройством дома, вопросами создания уюта. Вечером стоит провести семейный ужин, поговорить по душам.

А вот жениться, начинать важное дело, ремонт в эти дни не стоит.

Луна во Льве

Когда Луна во Льве, легче решать организаторские дела, управлять большим коллективом, потому что сфера личного влияния укреплена и расширена. Сознание собственной значимости видно другим людям, что заставляет их испытывать уважение и даже страх.

Важно не упасть в надменность, чрезмерное разграничение себя и других по статусу. Не забывайте делать комплименты и хвалить подчиненных, если они у вас есть. Можно переходить на новое место работы и участвовать в соревнованиях.

Луна в Деве

Люди под влиянием Луны в Деве способны на большие достижения, могут эффективнее анализировать текущую ситуацию, показывать высокий уровень интеллектуальных способностей. Возьмитесь за дела, которые ранее не поддавались из-за своей сложности.

Однако если не высыпаться в эти дни, то вы рискуете ослабить иммунитет и заработать хроническую бессонницу. При наличии недомоганий обратитесь к врачу незамедлительно.

Луна в Весах





Отличное время для отдыха и занятия делами, которые вам по душе. Приятно и легко проводить время с друзьями и любимыми. Под воздействием ночного светила, проходящего в знаке Весы, человек во всем ищет справедливости, но редко ее находит из-за сбитого прицела своей решимости.

Сложно, но и очень важно найти во всем золотую середину, не переесть, когда хочется, но спать слишком долго, потому что вставать не охота и т. д. Остерегайтесь принимать судьбоносные решения.

Луна в Скорпионе

Как только спутник Земли входит в знак Скорпиона, начинают проявляться, как на фотопленке, самые негативные черты каждого из нас. Это теневая сторона, которая желает стать явной. В принципе, это неплохо, ведь у нас появляется шанс поработать над недостатками, главное — вовремя их обнаружить и не дать им волю.

Не занимайтесь тем, что требует от вас предельного внимания. Его сейчас лучше направить внутрь себя. При этом физическим трудом заниматься даже полезно.

Луна в Стрельце

Во время нахождения спутника в этом зодиакальном знаке чувствуется подъем энергетики, сил, настроения, хочется двигаться и совершать красивые поступки. Можно отправляться в дорогу, но при этом помнить, что риски сейчас возросли, и нужно быть предельно осторожными.

Стоит воздержаться от споров, выяснения отношений.

Луна в Козероге

Это непростые дни, когда можно почувствовать себя вялым без видимой причины. Человек ощущает себя старше, чем он есть на самом деле, тянется за советом к умудренным опытом. Повышенное чувство ответственности делает работу особенно качественной, но если ее не оценят по достоинству, будет сложно смириться с этим.

Нужно беречь опорно-двигательный аппарат, не напрягать и не переохлаждать позвоночник.

Луна в Водолее





Когда Луна проходит по созвездию Водолея, нужно внимательно отслеживать свои эмоции, чтобы ненароком не подкинуть дров в костер своей обиды или злости. Стоит перенаправить душевные силы в творчество и созидание — это спасет от любого негатива.

Во многих просыпается обостренное чувство правильности выбора, потому очень полезно строить планы и выбирать место учебы, работы, решаться на важное дело.

Луна в Рыбах

Находясь в этом знаке, Луна побуждает нас проявлять максимум заботы об окружающих, но при этом мы можем забыть о себе, потерять чувство реальности. Особенно туго приходится тем, кто подвержен нервозности.

На эти даты можно планировать свадьбу, примирение, волонтерские мероприятия, занятие благотворительностью.