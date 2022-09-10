Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: 5 интересных фактов про данный праздник

Вадим Карасев

11 сентября для всего православного мира является большим праздником. Каждый год верующие отмечают день смерти одного из важнейших пророков и чудотворцев — Иоанна Крестителя. Эксперты рассказали о фактах про этот праздник, которые вам, возможно, доселе были неизвестны.

Осень всегда начинается с большого праздника, посвященного самому почитаемому святому — Иоанну Крестителю. 11 сентября — день усекновения его главы. Это не двунадесятый праздник, но он определенно входит в число самых важных в году. Пророк Иоанн был казнен за то, что нес слово Божье в этот мир, за что был допущен в рай и по праву занял свое место рядом с Господом нашим Иисусом Христом.

Икона, посвященная казни Иоанна Крестиля, является торжественной

На иконе нет признаков грусти. Ситуация трагичная, но вместе с тем обыгрывается на иконе как более светлая. Дело в том, что Иоанн Предтеча принял мученическую смерть и терпел многие издевательства над собой во имя Господа. Его смерть стала окончанием жизненного пути и началом новой жизни на Небесах. Это был момент завершения страданий, поэтому данный праздник нельзя назвать однозначно грустным и трагичным.

Голова святого продолжала говорить после отсечения

Говорят, что после того как святой был казнен, его голова продолжала говорить с царем Иродом. Достоверных данных и подтверждений этому нет, но по сегодняшний день живо предание о том, что голова Иоанна после отсечения не умолкая просила царя не прелюбодействовать с женой своего брата.

Судьба Ирода, Саломеи и Иродиады

Ирод с любовницей были заточены в тюрьме после поражения войска Ирода в сражении с Ареофом. Таким образом он отомстил им за брошенную дочь. Что до Саломеи, дочери Ирода, то она провалилась под лед на реке Сикорис, после чего ее голову отрезало льдом. Ее голову принесли на блюде Ироду, как и однажды принесли голову святого Иоанна.

11 сентября принято помогать окружающим

В этот день издревле пошла традиция помогать близким, друзьям, да и вообще всем вокруг. Интересный факт: поверья гласят о том, что если человек проигнорирует просьбу о помощи, то его будут ждать неудачи в будущем. Подобная примета не имеет ничего общего с церковными правилами, традициями и устоями, но в нее верили на протяжении долгих веков. В последнее время про нее почему-то позабыли.

Что значит Предтеча

Раз уж мы говорим об этом великом дне, то важно затронуть пророка Иоанна, которому посвящается этот день памяти. Его называют Крестителем, но в православии также Предтечей. Многие не знают, что значит «Предтеча». Оказывается, это отсылает нас к библейской истории, которая гласит, что Иоанн Креститель ждал исполнения пророчества о пришествии Мессии. Он жил задолго до Христа, поэтому его и зовут Предтечей. Это имя намекает на то, что он пришел к этот мир прежде Спасителя.