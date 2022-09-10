В августе «пробудились» связанные с Mt.Gox биткоин-кошельки
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В августе «пробудились» связанные с Mt.Gox биткоин-кошельки

В августе «пробудились» связанные с Mt.Gox биткоин-кошельки


29 августа в движение пришел кластер c 10 000 BTC, пребывавший в «спячке» с 2013 года. Исследователи обнаружили его связь с обанкротившейся биржей Mt.Gox, говорится в отчете ForkLog.


Динамика индикатора Whale Shadows. Данные: Look Into Bitcoin.

К концу августа метрики RHODL Ratio и MVRV Z-Score указали на глубокую перепроданность первой криптовалюты. Индикатор «Лента сложности» зафиксировал на завершение периода капитуляции майнеров, что является «отличным сигналом к покупке», согласно главе Capriole Investments Чарльзу Эдвардсу.


Динамика индикатора «Лента сложности». Данные: Look Into Bitcoin.

Другие ончейн-индикаторы не дали сигнал о переломе в настроениях. Семидневная скользящая средняя числа активных адресов (за исключением взаимосвязанных) протестировала нижнюю границу медвежьего канала. 


Инструмент aSOPR в течение месяца ни разу не преодолел рубеж в 1, даже когда цена биткоина тестировала уровень $24 000.


Динамика индикатора aSOPR. Данные: Glassnode.

В сети Ethereum число пользователей, взаимодействующих с ее второй итерацией, за отчетный период увеличилось на 1,7% (1,6% по итогам июля). Это обусловлено предстоящим The Merge.


Инвесторы продолжили выводить активы на некастодиальные кошельки в расчете разместить их в стейкинге — снизились балансы централизованных бирж и доля предложения Ethereum, заблокированного в смарт-контрактах DeFi-приложений.


Балансы Ethereum на централизованных биржах и доля предложения ETH, задействованного в смарт-контрактах. Данные: Glassnode.

По итогам августа количество ETH на депозитном контракте Ethereum 2.0 превысило 13,41 млн монет. За месяц показатель увеличился на 1,7%.


Динамика количества ETH на депозитном контракте Ethereum 2.0 и число валидаторов. Данные: Glassnode.

Поддержку цене Ethereum продолжил оказывать эффект от имплементации EIP-1559, хотя темпы сжигания монет снизились практически в два раза — 38 400 против 60 000. С момента активации обновления сеть Ethereum вывела из обращения свыше 2,5 млн ETH.


Динамика суточного числа сожженных ETH. Данные: Etherscan.

Напомним, разработчики Ethereum запланировали миграцию основной сети на алгоритм Proof-of-Stake приблизительно на 15 сентября.


6 сентября они активировали обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед The Merge.


Ранее трейдер под псевдонимом filbfilb не исключил дамп после слияния по факту срабатывания аксиомы «покупай на слухах, продавай по факту».


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# Экономика ethereum, eth, аналитика, биткоин, новости
По материалам: ForkLog

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