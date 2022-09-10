В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобиль
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В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобиль

В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобильБелорусские ученые представили первый спортивный электромобиль, разработанный в стране

Белорусские ученые представили первый спортивный электромобиль, разработанный в стране, сообщает БЕЛТА.

Вес электрокара составляет более тонны, а практически вся электроника собственного производства. «Пока электромобиль достигает максимальной скорости за шесть секунд, но наша целевая задача сократить это время до четырех секунд», — прокомментировал начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич.

Машина может развивать скорость до 120 километров в час, а ее расчетный пробег составляет примерно 200 километров.

Еще осенью прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал насущной необходимостью увеличение доли электромобилей в Белоруссии. Тогда он говорил, что с учетом запуска БелАЭС страна получила большой объем электроэнергии, а из-за нехватки собственных запасов нефти нужно увеличивать долю электромобилей и количество зарядок для них.

Чтобы стимулировать переход на экологичный транспорт, в Белоруссии была отменена ввозная пошлина на ввоз электромобилей и обнулена ставка НДС. Также до 2025 года владельцы электромобилей освобождены от оплаты парковки на местах, находящихся в коммунальной собственности. Ранее Лукашенко говорил, что электромобиль белорусского производства может появиться до 2025 года.

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По материалам: lenta.ru

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