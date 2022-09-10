В День Головосека 11 сентября 2022 года нельзя брать в руки нож

11 сентября 2022 года православная церковь отмечает великий праздник Головосека, который посвящен Усекновению главы Иоанна Предтечи. Данное событие почитает память Иоанна Крестителя, ближайшего предшественника Иисуса Христа. В День Головосека существует множество запретов. Нельзя в праздник пользоваться ножом и резать круглые предметы.

В День Головосека 11 сентября 2022 года церковь почитает память Иоанна Крестителя





Иоанн Креститель был пророком. Однажды он огласил, что царь Ирод будет жить в беззаконии, а именно будет сожительствовать с женой своего брата, которую величали Иродиадой. Когда Ирод об этом узнал, то приказал поймать Иоанна и закрыть его в темнице. Приказ царя был исполнен. Иудейский народ очень почитал и уважал Иоанна Крестителя, поэтому по их многочисленным просьбам Ирод оставил пророка живым.

Однажды на дне рождения в честь Ирода было организовано пышное торжество. В подарок, дочь Иродиады, Саломия станцевала для царя танец. Он настолько понравился Ироду, что он пообещал исполнить ее любое желание. Девушка же пожелала, чтобы ей на блюде принесли голову Иоанна Крестителя. Царь выполнил свое обещание и пророку отсекли голову. Тогда Соломия принесла ее на блюде своей матери. Та же надругалась над ней и забросила в болото. А вот тело пророка было похоронено в городе Севастии. Сделали это ученики Иоанна.

Пророк Иоанн погиб за веру как настоящий воин Небесного Отечества, именно поэтому 11 сентября в церкви совершают поминовение воинов, которые отдали жизнь за Родину. Установили поминовение в середине XVIII столетия в период, когда Россия вела войну с Польшей и Турцией.

В День Головосека 11 сентября 2022 года под запретом оказались многие вещи





День Головосека или Усекновение главы Иоанна Предтечи — великий православный праздник, в который принято ходить в церковь помолиться пророку, чтобы избавиться от головной боли и попросить здоровья для детей. В этот день существует много запретов.

11 сентября стоит устроить постный день, а также отказаться от тяжелой физической работы. Согласно поверьям, у того, кто работает в День памяти Иоанна, скоро погибнет весь скот.

Нельзя в праздник заниматься делами, которые связаны с головой, блюдом и кровью. А также запрещено рубать и пользоваться ножом, поскольку он напоминает меч, которым пророку отсекли голову. Не рекомендуется 11 сентября ставить на стол то, что имеет круглую форму, а точнее тарелки. Запрещено есть круглые овощи и фрукты. На Руси обычно в этот день всегда пекли пироги, которые имеют продолговатую форму. Ломали сдобу руками, ведь ни к чему острому 11 сентября нельзя прикасаться — ни к ножу, ни к серпу, ни к топору, ни к косе.

Нельзя в День Усекновения главы Иоанна Предтечи веселиться, а также петь и танцевать.