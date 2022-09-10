В Грузии ответили на шантаж Украины и требование открыть второй фронт

Вадим Карасев

Шантаж со стороны украинских властей не заставит руководство Грузии открыть второй фронт. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

По словам парламентария, Грузия "ни под каким страхом санкций" не вступит в еще один военный конфликт с Россией. Кобахидзе утверждает, что Киев шантажирует основателя "Грузинской мечты", олигарха и экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, настаивая на вступление республики в войну. Глава правящей партии выступил категорически против требования Украины.

"Ни Арахамия [глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины], ни Подоляк [советник главы офиса президента Украины], никто не заставит нас сделать шаги против страны. Обещаем обществу, что ни под каким страхом санкций не втянем страну в войну", – заявил Кобахидзе.

С самого начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. В Тбилиси уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковало. "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция намерена втянуть страну в военный конфликт.



