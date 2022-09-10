В Грузии ответили на шантаж Украины и требование открыть второй фронт
Шантаж со стороны украинских властей не заставит руководство Грузии открыть второй фронт. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
По словам парламентария, Грузия "ни под каким страхом санкций" не вступит в еще один военный конфликт с Россией. Кобахидзе утверждает, что Киев шантажирует основателя "Грузинской мечты", олигарха и экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, настаивая на вступление республики в войну. Глава правящей партии выступил категорически против требования Украины.
С самого начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. В Тбилиси уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковало. "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция намерена втянуть страну в военный конфликт.