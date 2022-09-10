В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборах
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В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборах

В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборахВ Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему электронного голосования

На систему электронного голосования в Москве было совершенно более шести тысяч хакерских атак. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, пишет РИА Новости.

По данным Ковалева, атаки удалось отразить. 10 сентября атак стало меньше, так как во второй день голосования, по словам специалиста, «всегда спокойнее». Штаб ранее сообщал, что электронный реестр избирателей Москвы подвергся массированным DDos-атакам, из-за чего работа сервиса замедлилась. Атаки привели к тому, что на некоторых участках не выдавались бюллетени.

В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в первый день голосования пресечены попытки атак на сайт комиссии и систему электронного голосования из-за границы.

Выборы муниципальных депутатов в столице начались 9 сентября и продолжатся до 11 сентября. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукина, где депутатов выбирали годом ранее. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли.

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По материалам: lenta.ru

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