В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Наоми Уоттс. На подиуме — Линда Евангелиста

Вадим Карасев

В Нью-Йорке 9 сентября состоялся показ круизной коллекции Fendi, посвященный 25-летию легендарной сумки Baguette. Его посетило множество звездных гостей — Сара Джессика Паркер, Ким Кардашьян, Кейт Мосс, Наоми Уоттс, Кристи Тарлингтон, Наталия Дайер, Лили Аллен, Мод Апатоу, Карли Клосс, Грейс Джонс, Винни Харлоу и другие.





Кейт МоссКарли КлоссНаоми УоттсВинни Харлоу и Ким КардашьянСара Джессика ПаркерРэйчел Броснахэн





Лили АлленГрейс Джонс





Наталия ДайерХлоя БэйлиТомми Хилфигер и Ди Оклеппо





Мод АпатоуКристи ТарлингтонЭмбер ВаллеттаДжоселин ВильденштейнСумка "багет" обрела культовый статус благодаря сериалу "Секс в большом городе", поэтому коллекция создавалась в коллаборации с Марком Джейкобсом и брендом Tiffany & Co., которые неразрывно связаны с Нью-Йорком.





Показ круизной коллекции Fendi









Белла Хадид

Главной звездой модного шоу стала 57-летняя супермодель Линда Евангелиста, вернувшаяся на подиум после длительного перерыва. Она закрывала показ в наряде отличительного цвета Tiffany & Co.









Ким Джонс и Линда ЕвангелистаКим Кардашьян, Ким Джонс и Линда Евангелиста

Напомним, что Линда Евангелиста на протяжении пяти лет пряталась от камер из-за последствий процедуры CoolSculpting, изменившей ее внешность до неузнаваемости. Однако в феврале 2022 года супермодель дала откровенное интервью, в котором призналась, что "устала стыдиться". В июле Евангелиста снялась в рекламной кампании Fendi, а в августе стала героиней британского Vogue.

Ольга Петелина