В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Наоми Уоттс. На подиуме — Линда Евангелиста
В Нью-Йорке 9 сентября состоялся показ круизной коллекции Fendi, посвященный 25-летию легендарной сумки Baguette. Его посетило множество звездных гостей — Сара Джессика Паркер, Ким Кардашьян, Кейт Мосс, Наоми Уоттс, Кристи Тарлингтон, Наталия Дайер, Лили Аллен, Мод Апатоу, Карли Клосс, Грейс Джонс, Винни Харлоу и другие.
Главной звездой модного шоу стала 57-летняя супермодель Линда Евангелиста, вернувшаяся на подиум после длительного перерыва. Она закрывала показ в наряде отличительного цвета Tiffany & Co.
Напомним, что Линда Евангелиста на протяжении пяти лет пряталась от камер из-за последствий процедуры CoolSculpting, изменившей ее внешность до неузнаваемости. Однако в феврале 2022 года супермодель дала откровенное интервью, в котором призналась, что "устала стыдиться". В июле Евангелиста снялась в рекламной кампании Fendi, а в августе стала героиней британского Vogue.