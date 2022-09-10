В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций

Вадим Карасев

Премьер Польши Моравецкий допустил обращение в международные суды из-за репараций от ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава в будущем может обратиться со своими требованиями относительно репараций в международные суды. С таким заявлением политик выступил в ходе интервью изданию Spiegel.

Ранее правительство Польши заявило, что требует от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. По мнению властей, отчет «является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии».

9 августа польский депутат Аркадиуш Мулярчик отметил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации в течение ближайших нескольких лет. В МИД ФРГ, в свою очередь, посчитали закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны.