В сети появился еще один концепт главного экрана Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





После анонса со стороны Microsoft плана обновить в 2023 году главный экран консолей Xbox One и Xbox Series X | S, в сети стали обращать внимание на интересные концепты, разработанные игроки. Мы вчера уже публиковали один такой концепт с обновленным интерфейсом Xbox в стиле Blades. Теперь же предлагаем ознакомиться с еще одним вариантом.

Известный в Twitter пользователь под ником Klobrille, который регулярно освещает новости по Xbox и делится инсайдами, опубликовал свой концепт главного экрана Xbox — его можно видеть ниже. Этот вариант домашней страницы компактный, большое пространство на экране отводится под фоновое изображение.





Напомним, Microsoft пока не показала, как будет выглядеть финальный вариант обновленного домашнего экрана Xbox. Компания планирует доработать его вместе с игроками.