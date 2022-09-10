В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской области

Вадим Карасев

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ Александр Точенов отметил уровень подготовки наблюдателей и хорошую организацию работы участковых комиссий на выборах главы Тамбовской области, а также, сообщает ТАСС.

"Вчера и сегодня побывал на ряде избирательных участков в Тамбове, Мичуринске, а сегодня, 10 сентября, в Кирсановском районе. Общее впечатление позитивное. Спокойная, деловая атмосфера, общительные и квалифицированные руководители и члены УИК. Пообщался с наблюдателями, понял высокий уровень их заинтересованности в обеспечении честности и прозрачности выборов, в том числе при подведении результатов голосования", - сказал Точенов.

В Тамбовской области эксперт находится с 8 сентября. Он отметил высокую явку избирателей по итогам первого дня голосования в регионе, которая составила 26,21%. Это лучший результат среди субъектов, где проходят выборы высших должностных лиц.