В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской области

В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской области

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ Александр Точенов отметил уровень подготовки наблюдателей и хорошую организацию работы участковых комиссий на выборах главы Тамбовской области, а также, сообщает ТАСС.

"Вчера и сегодня побывал на ряде избирательных участков в Тамбове, Мичуринске, а сегодня, 10 сентября, в Кирсановском районе. Общее впечатление позитивное. Спокойная, деловая атмосфера, общительные и квалифицированные руководители и члены УИК. Пообщался с наблюдателями, понял высокий уровень их заинтересованности в обеспечении честности и прозрачности выборов, в том числе при подведении результатов голосования", - сказал Точенов.


В Тамбовской области эксперт находится с 8 сентября. Он отметил высокую явку избирателей по итогам первого дня голосования в регионе, которая составила 26,21%. Это лучший результат среди субъектов, где проходят выборы высших должностных лиц.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Black Star отсудил полтора миллиона рублей у взявшей их в долг сотрудницы
Black Star отсудил полтора миллиона рублей у взявшей их в долг
Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs
Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs
Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи
Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи
Евгений Петросян прокомментировал свою смерть
Евгений Петросян прокомментировал свою смерть
Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной
Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной
Виктория Боня решила взобраться на огромную гору
Виктория Боня решила взобраться на огромную гору
Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой
Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой
Журналист рассказал о будущем Ивана Урганта
Журналист рассказал о будущем Ивана Урганта
Эксперт предупредил о рисках снижения биткоина к $10 000
Эксперт предупредил о рисках снижения биткоина к $10 000
В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской области
В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской
Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России
Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России
В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций
В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций

Топ на сегодня

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Когда не прогуливал физкультуру в школе
Когда не прогуливал физкультуру в школе

Еще по теме

В ЕР заявили об отсутствии аномалий в итогах выборов по Саратовской области
Наблюдатели от ОП РФ после выборов могут стать членами УИК
Выборы президента России стартовали в Иркутской области
Памфилова положительно отозвалась о прошедших выборах в Госдуму