Виктория Боня решила взобраться на огромную гору
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Виктория Боня решила взобраться на огромную гору

Виктория Боня решила взобраться на огромную гору
42-летняя модель Виктория Боня решилась на экстремальный подъем.   Светская львица призналась, что ее экспедиция на гору Манаслу сопряжена с опасностями. Однако это не остановило телеведущую. Звезда красных дорожек Каннского кинофестиваля вскоре начала совершать восхождение на одну из крупнейших гор в Гималаях. Высота Манаслу составляет более 8000 метров. Телезвезда пояснила, что восхождение продлится около 5 недель. Виктория мечтала о восхождении на Эверест, а начать решила именно с Манаслу. «Я прекрасно осознаю, что есть риск для здоровья и даже жизни, но считаю, что такие шаги к своей мечте меняют жизнь и позволяют понять кто мы есть и каковы наши возможности. Не знаю, как физически, но морально готова на 100 %», — заверила бывшая участница «Дома-2». Она с нетерпением ждет начала экспедиции. «Для меня это мечта, которую я взращивала много лет. Мне не просто что-то стукнуло в голову и вдруг захотела пойти. Я смотрела очень много документальных фильмов, читала очень много информации. Это мой челлендж. Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами», — призналась Виктория.
Она долго готовилась к восхождению, а кроме этого сдала все анализы, чтобы быть уверенной в том, что здоровье не подведет в самый неподходящий момент. Недавняя трагедия на Камчатке на Ключевской сопке, где погибли 9 человек, сорвавшись в пропасть во время восхождения, не пугает бывшую ведущую шоу «Каникулы в Мексике». «Мне многие пишут про этих туристов. Знаете, кто-то попадает в автокатастрофы, кому-то кирпич падает на голову. Идти в горы с такими мыслями — это уже неправильный настрой. Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова. Я иду туда с лучшими мира сего. Если и идти, то только с такими людьми», — сказала Боня в беседе со «СтарХитом».
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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