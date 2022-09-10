Владимир Соловьев - веселая картинка, заявил Набутов
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Владимир Соловьев - веселая картинка, заявил Набутов

Владимир Соловьев - веселая картинка, заявил Набутов
Журналист прошелся по ведущему Владимиру Соловьеву. Кирилл Набутов в шоу «И грянул Грэм» высказался о телеведущем Владимире Соловьеве. «Что Владимир Соловьев, что любая другая телезвезда – это всего лишь веселые картинки. Стриничку перевернул, кто журналом владеет, и этой картинки нет. Там будут следующие странички», сказал Кирилл Набутов.
Как отметил Набутов, ранее Соловьев работал на НТВ. «Он там активно тявкал по вечерам. Он больше всего любит себя в экране телевизора. Больше всего. Поверьте мне. Я его знаю хорошо», - сказал Набутов. Владимир Соловьев - российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Кандидат экономических наук.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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