Законы, вступающие в силу с 11 сентября

В частности, внесены изменения в порядок расчета платы за перевозку воинских грузов в привлеченном подвижном составе.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2022 года № 1539 «О внесении изменений в особенности тарификации воинских и специальных железнодорожных перевозок»

В него включены внеплановые документарные проверки при поступлении в надзорный орган в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа либо из органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, материалов о произведенном при проведении проверки сообщения о преступлении или при проведении оперативно-розыскных мероприятий изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования для их производства, не являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 года № 1551 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»