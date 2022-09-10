Законы, вступающие в силу с 11 сентября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Законы, вступающие в силу с 11 сентября

Законы, вступающие в силу с 11 сентября

В частности, внесены изменения в порядок расчета платы за перевозку воинских грузов в привлеченном подвижном составе.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2022 года № 1539 «О внесении изменений в особенности тарификации воинских и специальных железнодорожных перевозок»

 

В него включены внеплановые документарные проверки при поступлении в надзорный орган в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа либо из органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, материалов о произведенном при проведении проверки сообщения о преступлении или при проведении оперативно-розыскных мероприятий изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования для их производства, не являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 года № 1551 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336» 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в
Когда ты подумал, что уже все
Когда ты подумал, что уже все
Европу предупредили о риске остаться без газа зимой
Европу предупредили о риске остаться без газа зимой
Эксперты НОМ поделились результатами наблюдений первого дня голосования на выборах - 2022
Эксперты НОМ поделились результатами наблюдений первого дня
Светлана Бондарчук в "леопарде", Клава Кока с "оторванными" рукавами и платье с драконом: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Светлана Бондарчук в "леопарде", Клава Кока с
В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборах
В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборах
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что планы по релизу игры не изменились
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что планы по
Путин проведет серию международных телефонных разговоров
Путин проведет серию международных телефонных разговоров
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Подборка гифок (25 гифок) - 09.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 09.09.2022
В День Головосека 11 сентября 2022 года нельзя брать в руки нож
В День Головосека 11 сентября 2022 года нельзя брать в руки нож

Топ на сегодня

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Когда не прогуливал физкультуру в школе
Когда не прогуливал физкультуру в школе

Еще по теме

Законы, вступающие в силу с 18 августа
ВАЖНО: В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией
Законы, вступающие в силу с 27 июля
В России расширен перечень спиртосодержащей продукции, не относящейся к алкогольным товарам