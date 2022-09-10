Журналист рассказал о будущем Ивана Урганта

Ведущий Иван Ургант пропал с голубого экрана. Журналист Кирилл Набутов в шоу «И грянул Грэм» высказался о будущем телеведущего Ивана Урганта на телевидении. «Я давно с Ванькой не разговаривал, месяца три. Мое ощущение, что он в Москве. Костя Эрнст заявил, что они возвращают развлекательные форматы, которые были убраны», сказал Кирилл Набутов.При этом Набутов не стал строить прогнозы. «В каком объеме будут эти развлекалки - мы в самое ближайшее время узнаем. У меня нет информации. Я не хочу воздух трясти», - сказал Набутов. Напомним, что Иван Ургант – один из самых популярных российских ведущих. Он одна из главных звезд Первого канала.