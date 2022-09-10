Звездные родители и их дети в одном возрасте (16 фото)

Вадим Карасев

Дети знаменитостей всегда находятся под прицелом журналистов и папарацци. И само собой их постоянно сравнивают со звездными родителями. Особенно по внешности. Кто-то из детишек стал копией своих мам или пап, а в некоторых совсем не проглядываются схожие черты. Предлагаем разглядеть их сходства на фотографиях, где они показаны в одном возрасте.Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 летРоб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 летТом Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 летМайкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 летЛиа Томпсон и Зои Дойч в 25 летАрнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 годаКим Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 летМартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 летДеми Мур и Румер Уиллис в 20 летМерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 летДжек Николсон и Рэй Николсон в 23 годаСьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 летСтеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 летСинди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 летДастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 годДжиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года