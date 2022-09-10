Звездные родители и их дети в одном возрасте (16 фото)
Сегодня, 07:40 Вадим Карасев
Дети знаменитостей всегда находятся под прицелом журналистов и папарацци. И само собой их постоянно сравнивают со звездными родителями. Особенно по внешности. Кто-то из детишек стал копией своих мам или пап, а в некоторых совсем не проглядываются схожие черты. Предлагаем разглядеть их сходства на фотографиях, где они показаны в одном возрасте.
Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 лет
Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет
Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет
Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет
Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года
Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет
Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет
Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет
Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет
Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года
Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет
Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет
Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года
Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 лет
Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет
Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет
Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет
Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года
Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет
Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет
Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет
Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет
Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года
Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет
Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет
Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года
По материалам: триникси