Звездные родители и их дети в одном возрасте (16 фото)
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Звездные родители и их дети в одном возрасте (16 фото)

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 летДети знаменитостей всегда находятся под прицелом журналистов и папарацци. И само собой их постоянно сравнивают со звездными родителями. Особенно по внешности. Кто-то из детишек стал копией своих мам или пап, а в некоторых совсем не проглядываются схожие черты. Предлагаем разглядеть их сходства на фотографиях, где они показаны в одном возрасте.

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 лет


Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет

Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет
Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет

Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет
Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет

Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет
Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет

Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года

Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года
Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет
Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет

Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет
Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет

Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет
Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет

Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет
Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года

Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года
Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет

Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет
Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет

Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет
Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год

Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года

Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года
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По материалам: триникси

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