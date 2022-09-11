12 фильмов, главные герои которых поменялись телами, и актёрам пришлось играть роли друг друга
Обмен телами — сюжетный приём, который до сих пор применяется в комедийных (и не только) фильмах, хотя может показаться, что подобные фильмы перестали снимать где-то в нулевых. Пара героев, которые сначала ведут себя, исходя из своего образа, а потом имитируют движения, манеру и характеры друг друга — интересная задача для актёров. Давайте посмотрим, кто сталкивался с таким в своей карьере, и что это были за фильмы. Некоторые вы отлично знаете, но есть здесь и малоизвестные картины.
Мы решили взять только те случаи, когда в фильме есть пара героев, которые как бы становятся друг другом, обмениваясь образами. То есть фильмов «Большой», «Из 13 в 30» и «Цыпочка» здесь нет, ведь там происходит одностороннее переселение.
Но здесь и так добра хватает, смотрите!
Джоди Фостер и Барбара Харрис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (1976)
Телами меняются мать и дочь.
Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (2003)
Более современная версия этой истории с настолько же неплохим актёрским составом. Как ни странно, лучшие отзывы получила эта более поздняя версия.
Николас Кейдж и Джон Траволта поменялись телами в фильме «Без лица» (1997)
Замена лиц тоже считается! Агент ФБР становится террористом и наоборот.
Мег Райан и Сидни Уокер поменялись телами в фильме «Прелюдия к поцелую» (1992)
Молодая девушка внезапно оказывается в теле пожилого мужчины и наоборот. А каково её мужу!
Джейсон Бейтман и Райан Рейнольдс поменялись телами в фильме «Хочу как ты» (2011)
Телами поменялись семьянин и отвязный холостяк.
Джадж Райнхолд и Фред Сэвэдж поменялись телами в фильме «Всё наоборот» (1988)
Телами меняются отец и сын.
Самира Армстронг и Кевин Зегерс поменялись телами в фильме «Мальчик в девочке» (2006)
Телами меняются молодые люди, довольно скверно относящиеся друг к другу.
Дадли Мур и Кирк Кэмерон поменялись телами в фильме «Каков отец, таков и сын» (1987)
Телами меняются отец и сын.
Гоша Куценко и Кристина Орбакайте поменялись телами в фильме «Любовь-морковь» (2006)
Телами меняются муж и жена.
Клаудиа Карван и Гай Пирс поменялись телами в фильме «Их поменяли телами» (1996)
Телами меняются муж и жена.
Чарли Шлаттер и Джордж Бёрнс поменялись телами в фильме «Снова 18!» (1988)
Телами меняются 18-летний внук и его 81-летний дедушка.
Винс Вон и Кэтрин Ньютон поменялись телами в фильме «Дичь» (2020)
Она — школьница, он — серийный убийца. Теперь всё наоборот.
Какие ещё подобные фильмы вы знаете? Делитесь!