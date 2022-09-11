12 фильмов, главные герои которых поменялись телами, и актёрам пришлось играть роли друг друга
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12 фильмов, главные герои которых поменялись телами, и актёрам пришлось играть роли друг друга

12 фильмов, главные герои которых поменялись телами, и актёрам пришлось играть роли друг друга

Обмен телами — сюжетный приём, который до сих пор применяется в комедийных (и не только) фильмах, хотя может показаться, что подобные фильмы перестали снимать где-то в нулевых. Пара героев, которые сначала ведут себя, исходя из своего образа, а потом имитируют движения, манеру и характеры друг друга — интересная задача для актёров. Давайте посмотрим, кто сталкивался с таким в своей карьере, и что это были за фильмы. Некоторые вы отлично знаете, но есть здесь и малоизвестные картины.

Мы решили взять только те случаи, когда в фильме есть пара героев, которые как бы становятся друг другом, обмениваясь образами. То есть фильмов «Большой», «Из 13 в 30» и «Цыпочка» здесь нет, ведь там происходит одностороннее переселение.

Но здесь и так добра хватает, смотрите!

Джоди Фостер и Барбара Харрис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (1976)

Buena Vista Distribution

Телами меняются мать и дочь.

Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (2003)

Buena Vista Pictures

Более современная версия этой истории с настолько же неплохим актёрским составом. Как ни странно, лучшие отзывы получила эта более поздняя версия.

Николас Кейдж и Джон Траволта поменялись телами в фильме «Без лица» (1997)

Buena Vista International

Замена лиц тоже считается! Агент ФБР становится террористом и наоборот.

Мег Райан и Сидни Уокер поменялись телами в фильме «Прелюдия к поцелую» (1992)

20th Century Studios

Молодая девушка внезапно оказывается в теле пожилого мужчины и наоборот. А каково её мужу!

Джейсон Бейтман и Райан Рейнольдс поменялись телами в фильме «Хочу как ты» (2011)

Universal Pictures

Телами поменялись семьянин и отвязный холостяк.

Джадж Райнхолд и Фред Сэвэдж поменялись телами в фильме «Всё наоборот» (1988)

Columbia Pictures

Телами меняются отец и сын.

Самира Армстронг и Кевин Зегерс поменялись телами в фильме «Мальчик в девочке» (2006)

Icon Entertainment International

Телами меняются молодые люди, довольно скверно относящиеся друг к другу.

Дадли Мур и Кирк Кэмерон поменялись телами в фильме «Каков отец, таков и сын» (1987)

Tri-Star Pictures

Телами меняются отец и сын.

Гоша Куценко и Кристина Орбакайте поменялись телами в фильме «Любовь-морковь» (2006)

Реал-Дакота

Телами меняются муж и жена.

Клаудиа Карван и Гай Пирс поменялись телами в фильме «Их поменяли телами» (1996)

Pandora Film

Телами меняются муж и жена.

Чарли Шлаттер и Джордж Бёрнс поменялись телами в фильме «Снова 18!» (1988)

New World Pictures

Телами меняются 18-летний внук и его 81-летний дедушка.

Винс Вон и Кэтрин Ньютон поменялись телами в фильме «Дичь» (2020)

Universal Pictures

Она — школьница, он — серийный убийца. Теперь всё наоборот.

Какие ещё подобные фильмы вы знаете? Делитесь!

# Интересное
По материалам: twizz

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