343 Industries показали возможности режима Forge из Halo Infinite в новом видео

Вадим Карасев





Режим Forge, который станет доступен в Halo Infinite в рамках беты уже в ноябре, должен «оживить» шутер и занять игроков до старта третьего сезона — назначенного на март 2023 года. Некоторые игроки уже имеют доступ к режиму Forge из ранних тестовых билдов, и даже в таком виде режим позволяет создавать действительно уникальные карты и режимы.

Студия 343 Industries решила подробнее познакомиться игроков с работой режима Forge в Halo Infinite. На канале игры опубликовали более чем 20-минутный ролик, в котором рассказывается о возможностях Forge и показываются они. Инструмент позволит в новой части Halo Infinite будет действительно мощным, с большим количество функций, контента и вариаций настройки.

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Напомним, к релизу режима Forge студия 343 Industries обещает выпустить две карты, которые полностью созданы с его помощью и должны показать возможности конструктора.