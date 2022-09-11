Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
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Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе

Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
Актриса Агата Муцениеце рассказала о тяжелом разговоре с детьми. Артистка и Павел Прилучный воспитывают сына Тимофея и дочь Мию. Актриса призналась, что после не стала врать детям на тему расставания мамы и папы, а прямо заявила о разводе. 33-летняя Агата вспоминает, что пример откровенности с детьми подала ей когда-то собственная мама. «Многие спрашивают, как рассказать о смерти папы, если детям по четыре и три года. Моя мама не придумала ничего и сказала: «Папа умер». Мы ходили на похороны, видели его в гробу… Поэтому тоже решила не придумывать никаких сказок и честно детям сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся. И для всех будет намного лучше, если жить отдельно. Папа будет счастливее в пятьсот раз, и я. И у вас будет больше подарков. Приехали к папе — он вас загрузит игрушками, приехали ко мне — я задарю. И вообще у вас будет праздник, вы будете туда-сюда кататься. Это будет выгодно для всех», — делилась актриса.
Муцениеце отмечает: ход оказался верным. Тимофей и Мия, которым сейчас девять и шесть лет соотвественно, со временем приняли решение родителей. «Все стали счастливее, и дети не живут в иллюзии. Мне кажется, правильно быть честными с детьми, не пытаться их оберечь. Все равно они обожгутся в своей жизни. Ну да, они расстроились. Мийка особенно грустила первое время. Но ничего... Время идет и всех лечит. Она все поняла. Сейчас все отлично», — заявила экс-супруга Прилучного в YouTube-шоу «вМесте». Напомним, что актеры прожили вместе девять лет. Вскоре после разрыва Павел, по слухам, закрутил роман с Мирославой Карпович. Звезды не комментировали отношения, однако в день 35-летия блондинка намекнула на романтический подарок именно от бывшего Агаты. «Прилучший волшебник», — писала она, намерено сделав ошибку в слове. Несмотря на красивые ухаживания Прилучный сделал предложение другой артистке. Сейчас он счастлив в союзе с 26-летней Зепюр Брутян, партнершей по сериалу «В клетке».
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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