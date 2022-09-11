Алексей Панин обколотый наркотой вышел на связь

Актер Алексей Панин рассказал о своем состоянии. У переехавшего в Испанию несколько лет назад Алексея Панина начались серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы улучшить состояние, актер был вынужден обратиться к местным врачам. Свой диагноз Панин не раскрыл, но отметил, что медики использовали в его лечении сильные препараты.«Я приболел, меня врачи обкололи очень сильными препаратами. Во мне сейчас целый компот наркотических веществ — в смысле не кокаина и героина, а медицинских», — поделился Алексей с журналистами издания «СтарХит». Ранее, напомним. Алексею Панину приписывали тайное возвращение в Россию, но актер опроверг слухи. По его словам, он по-прежнему находится в Испании, где несколько лет назад купил себе квартиру.