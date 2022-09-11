Алексей Панин обколотый наркотой вышел на связь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алексей Панин обколотый наркотой вышел на связь

Алексей Панин обколотый наркотой вышел на связь
Актер Алексей Панин рассказал о своем состоянии. У переехавшего в Испанию несколько лет назад Алексея Панина начались серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы улучшить состояние, актер был вынужден обратиться к местным врачам. Свой диагноз Панин не раскрыл, но отметил, что медики использовали в его лечении сильные препараты.
«Я приболел, меня врачи обкололи очень сильными препаратами. Во мне сейчас целый компот наркотических веществ — в смысле не кокаина и героина, а медицинских», — поделился Алексей с журналистами издания «СтарХит». Ранее, напомним. Алексею Панину приписывали тайное возвращение в Россию, но актер опроверг слухи. По его словам, он по-прежнему находится в Испании, где несколько лет назад купил себе квартиру.
# Шоу-бизнес Панин Алексей
По материалам: z-aya

Последние новости

Анонсировали Just Dance 2023 Edition, только для нового поколения консолей
Анонсировали Just Dance 2023 Edition, только для нового поколения
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин
Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая девушка (15 фото)
Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая
Лариса Гузеева смогла успокоить недовольного участника шоу «Голос»
Лариса Гузеева смогла успокоить недовольного участника шоу «Голос»
Филипп Киркоров насмешил Ксению Собчак
Филипп Киркоров насмешил Ксению Собчак
Павел Воля рассказал, как будет называться Comedy Club
Павел Воля рассказал, как будет называться Comedy Club
Юлия Пересильд сделала себе необыкновенный подарок на день рождения
Юлия Пересильд сделала себе необыкновенный подарок на день рождения
Алексей Панин обколотый наркотой вышел на связь
Алексей Панин обколотый наркотой вышел на связь
Британский парламент заявил о проблемах из-за российского газа
Британский парламент заявил о проблемах из-за российского газа
В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы
В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в
С какими типами людей никогда нельзя общаться, чем опасны токсичные особы
С какими типами людей никогда нельзя общаться, чем опасны токсичные
Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры
Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в Европе
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в
Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)
Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас
В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций
В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо

Еще по теме

Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Алексей Панин подумывает вернуться на родину