Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
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Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат

Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Худяков считает, что актеру Алексею Панину не место на воле.   Алексей Панин, находящийся в Испании, разозлил своими высказываниями политика Романа Худякова. Актер выступает против спецоперации и российской власти, а это очень не нравится депутату. 45-летний Роман Худяков заявил, что артистов, которые так яро освещают свою позицию в соцсетях, не стоит обратно пускать в Россию. В первую очередь это касается Максима Галкина и Алексея Панина. «Актера Панина, постоянно находящегося в пограничном состоянии психики, нельзя пускать в Россию уже очень давно. Ему каким-то образом удалось забрать ребенка у жены и вывезти в Испанию, но теперь он регулярно возвращается в Россию, где «подрабатывает себе на жизнь». И вот этот актер одной роли (сыгравший бандита в «Жмурках» Балабанова), оказавшийся буйным алкоголиком (сам рассказывал, что зашивался) снова и снова приезжает в Россию и позволяет себе полные ненависти высказывания. Но на этот раз перешел последнюю черту», — возмущается общественный деятель.
Депутат уверен — против звезды кино необходимо возбудить уголовное дело. «Статья 280 — это экстремистское высказывание, полное ненависти к русской нации и всем россиянам. Также Панин, который вообще-то должен жить не в России и Испании, а в психушке или особом блоке тюрьмы для ненормальных в любой из стран — лучше подальше от России (чтобы здесь им даже и не пахло), должен быть признан в России нежелательной персоной лет на 50 минимум. Хотя он со своими запоями умудряется жить, когда другие давно на том свете — так что лучше на 100 лет», — не успокаивается Роман Иванович. Худяков призвал коллег поддержать его мнение и запретить Панину возвращаться на Родину. К слову, сейчас актер и не собирается приезжать в Россию. «Выкинуть его вон и страны! И пусть дает концерты на пару с Галкиным — оба артиста из одной обоймы — русофобы с девиантными отклонениями. А получившаяся роль в «Жмурках» — заслуга настоящего российского режиссера Алексея Балабанова, который бы сегодня поддержал СВО», — заключил депутат.
# Шоу-бизнес Панин Алексей
По материалам: z-aya

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