Алла Пугачева все продаст и улетит из страны, заявил Солнцев

Певица Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в Россию к первому сентября. Артистка вернулась в конце августа домой, расставшись ради этого с любимым супругом. Муж народной артистки остался жить и работать за границей. Очевидно, что супруги не смогут долго строить отношения в таком формате, а значит рано или поздно кому-то из них придется принять волевое решение ради сохранения семьи. Блогер Рустам Солнцев уверен, что Примадонна планирует в ближайшем будущем воссоединиться с отцом своих двойняшек. Якобы в Россию она приехала для того, чтобы закончить все начатые дела и оформить продажу недвижимости. После этого Алла Борисовна может на частном самолете приехать с детьми к любимому и ей не придется с ним больше расставаться.«И вот когда она свои дела закончит здесь, с недвижимостью, движимостью, со счетами, вы не поверите, она в тот же день соберется, и с утра раненько на частном самолетике вылетит в сторону Израиля», — сказал Солнцев Teleprogramma.pro. Он отметил, что не важно, в какую именно страну отправится Пугачева, ведь её устроит любой вариант. Главное, чтобы план по спасению брака сработал. Ранее, кстати, другие источники уже выдвигали предположения, что визит Аллы Борисовны в Россию будет коротким. Певица не дает никаких комментариев о своих дальнейших планах. На днях она впервые после возвращения вышла в свет, посетив премьеру спектакля Евгения Писарева «Кабаре». После мероприятия она позировала с артистами для общего фото. В Театр наций 73-летняя Пугачева пришла со своей дочерью Кристиной Орбакайте, которая несколько недель на всякий случай избегала оскандалившуюся мать.