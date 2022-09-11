Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину

Певица Анастасия Стоцкая не понимает, почему такая красавица, как она должна страдать в одиночестве. Артистка развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном три года назад и уже встретила нового мужчину. Артистка счастлива в отношениях с ним, и пока не готова подробно рассказывать о возлюбленном. «Что же такая красавица, как я, будет одна!? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает!» — на эмоциях сообщила Стоцкая.«На жизнь не жалуюсь!» — добавила знаменитость PROZVEZD. Отметим, что Анастасия Стоцкая два года скрывала разрыв с Сергеем Абгаряном. Певица познакомилась с ресторатором на отдыхе в ОАЭ. Вскоре их роман перерос в брак, и на свет появился первенец Саша. Через время супруги стали родителями во второй раз: у пары родилась дочь Вера.