Анонсировали Just Dance 2023 Edition, только для нового поколения консолей

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft анонсировало новую часть популярного симулятора танцев Just Dance. Игра Just Dance 2023 Edition выходит только на Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс Nintendo Switch. На Xbox One и Playstation 4 проект не появится.

Основным отличием новой части серии станет мультиплеер по сети. Кроме того, игра получит измененный визуальный стиль и обещают более удобный интерфейс. На старте в Just Dance 2023 Edition будет 40 лицензированных треков.

Уже известна дата релиза Just Dance 2023 Edition — проект выйдет 22 ноября 2022 года.

