Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к фильму и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Apple представила iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с процессором A16 Bionic.

Nvidia анонсирует линейку видеокарт GeForce RTX 4000 серии.

Xiaomi представила кухонного робота.

ИИ восстановил утраченную картину Винсента ван Гога.

Ученые применили ИИ для понимания языка животных.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Компания Apple представила iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с новым процессором A16 Bionic.

iPhone 14. Данные: Apple.

Чип содержит 16-ядерный нейропроцессор, который обрабатывает до 17 млрд операций в секунду, а также 5-ядерный видеоускоритель. По словам представителей компании, A16 Bionic на 40% производительнее конкурентов.

Смартфоны оснащены новыми фотосенсорами и дисплеем Super Retina XDR яркостью до 2000 нит и частотой обновления до 120 Гц. Датчики системы распознавания лиц FaceID расположены в новом вырезе Dynamic Island.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus построены на процессоре 2021 года A15 Bionic, однако получили новые фотосенсоры.

Также Apple анонсировала ряд функций, среди которых автоматическое распознавание автомобильных аварий с помощью смартфона или умных часов.

Кроме этого, компания представила новые Apple Watch и AirPods Pro 2.

Новинки поступят в продажу в течение двух недель. Стоимость смартфонов варьируется от $799 до $1599, Apple Watch — от $249 до $799, а AirPods Pro 2 — $249.

20 сентября 2022 года глава компании Nvidia проведет специальный доклад GeForce Beyond на конференции по GPU-технологиям GTC 2022.

Ожидается, что компания покажет видеокарты GeForce RTX 40 с новой архитектурой под кодовым названием Lovelace.

6 октября 2022 года компания Google проведет конференцию Made By Google, посвященную гаджетам.

На мероприятии техгигант представит смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, смарт-часы Pixel Watch и новые устройства для умного дома Nest. По данным компании, все показанные на конференции гаджеты сразу появятся в продаже.

В анонсе конференции Google также подтвердила, что смартфоны Pixel 7 оснастят ИИ-чипами следующего поколения Tensor G2.

Компания Xiaomi представила кухонного робота Mijia Cooking Robot с искусственным интеллектом.

Xiaomi Mijia Cooking Robot. Данные: Xiaomi.

Устройство имеет 35 различных функций — от измельчения специй до жарки еды. Процесс приготовления блюд контролирует ИИ-алгоритм CookingIoT, который автоматически рассчитывает температуру и необходимое время.

Робот оснащен сенсорным экраном, где пользователям доступно более 200 рецептов. Также устройством можно управлять с помощью голосовых команд.

Стоимость Mijia Cooking Robot составляет $869 по предварительному заказу. Пока устройство доступно на территории Китая.

Лицензионные ограничения правительства США на экспорт ИИ-чипов не навредят китайским производителям робокаров.

По данным CNBC, многие разработчики электромобилей в КНР используют процессоры Nvidia Drive Orin и Xavier для систем помощи водителю. Однако новые ограничения властей США касаются чипов A100 и H100, применяемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

По данным источников издания, связанных с Xavier и Orin ограничений нет, и производители вроде Xpeng или Nio смогут закупать эти процессоры. Однако в будущем американские поставщики чипов для ИИ и автономного вождения могут подвергнуться «тщательному контролю», добавили они.

Историк и философ Эмиль Торрес считает, что искусственный интеллект угрожает человечеству полным вымиранием.

По его словам, люди должны быть обеспокоены появлением искусственного суперинтеллекта. Сила подобной технологии значительно превзойдет когнитивные способности человечества и может стать основной причиной вымирания из-за невозможности контроля его действий, считает ученый.

Торрес добавил, что исследования ИИ необходимо замедлить или даже приостановить. Если ученые не сделают этого, решение должны принять правительства, сказал он.

Компания PromptBase запустила маркетплейс текстовых запросов для генераторов изображений.

Платформа позволяет инженерам продавать подсказки, которые помогут желающим создать картинки и воспроизвести определенный художественный стиль или предмет с помощью ИИ-алгоритмов. На площадке представлены запросы для Midjourney, DALL-E и других GAN-моделей.

Стоимость подсказок составляет от $2 до $5 за абзац.

Энтузиаст создал генератор видео по тексту Stable Diffusion Video. Алгоритм базируется на программном коде ИИ-разработчика Андрея Карпати.

Результат работы Stable Diffusion Video. Данные: Nathan Raw.

Пользователь может задействовать несколько запросов или разные версии одной и той же подсказки. По ним система сгенерирует видео, интерполируя скрытое пространство нейросети Stable Diffusion.

Опробовать инструмент могут все желающие в облачной среде Colab.

Исследователи из Калифорнийского университета с помощью ИИ, рентгена и 3D-печати восстановили утраченную картину «Два борца» Винсента ван Гога.

Картина Ван Гога «Два борца», восстановленная искусственным интеллектом. Данные: Калифорнийский университет.

Инженеры обнаружили произведение под слоями краски «Натюрморта с луговыми цветами и розами». Они разработали алгоритмы для восстановления контура силуэтов по рентгеновским данным и имитации стиля художника. Чтобы напечатать готовую работу, энтузиасты использовали 3D-принтер.

Инженеры из Института исследования мозга Общества Макса Планка задействовали искусственный интеллект для понимания речи животных.

Исследователи с помощью ИИ-алгоритма проанализировали 36 000 записей «чириканий» голых землекопов из семи колоний. По их словам, в этом повседневном «разговоре» скрыто огромное количество социальной информации.

Ученые выявили, что у всех грызунов наблюдается собственный голосовой почерк, а у каждой колонии — особый диалект, который передавался из поколения в поколение. Также во время социальной нестабильности, включая свержение и замену королевы, появлялся новый стиль наречия.

Немецкий энтузиаст Фабиан Штельцер задействует нейросети для генерирования полнометражного фильма «Соль». Автор опубликовал короткий трейлер.

Во время работы над кинокартиной Штельцер использовал системы вроде DALL-E 2 и Midjourney. Также режиссер-любитель задействовал дипфейк для создания эффекта движения лиц и генератор голоса.

Сюжет «Соли» вращается вокруг загадочного вещества, похожем на соль. В процессе выясняется, что оно имеет инопланетное происхождение со зловещими планами.

С 4 по 10 сентября 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $378 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Varjo привлекла $40 млн на разработку оборудования и интегрированного ПО для виртуальной и дополненной реальности.

Создатели голосовых ИИ-помощников для автоматизации обслуживания клиентов в колл-центрах PolyAI получили $40 млн.

Arize AI собрала $38 млн на развитие MLOps-платформы для предприятий.

Hebbia привлекла $30 млн на создание команды инженеров для разработки поисковых ИИ-инструментов.

Создатели платформы для проектирования и разработки приложений Uiflow собрали $15 млн.

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