Белый дом представил принципы регулирования техгигантов
Администрация президента США Джо Байдена изложила шесть принципов реформирования платформ техгигантов для сдерживания их влияния. Об этом пишет Reuters.
«Появление технологических платформ поставило новые и сложные задачи: от трагических актов насилия, связанных с токсичной онлайн-культурой, […] до основных прав американцев и сообществ во всем мире, страдающих от роста технологических платформ», — заявили в Белом доме.
Принципы «Повышение конкуренции и подотчетности технических платформ» обнародовали после встречи представителей администрации с экспертной группой. Они включают:
- поощрение конкуренции в технологическом секторе;
- принятие надежных федеральных мер защиты конфиденциальности, в частности детей;
- отмену специальной правовой защиты для крупных технологических платформ;
- повышение прозрачности алгоритмов платформ и решений по модерации контента;
- прекращение дискриминационного алгоритмического принятия решений.
По словам представителя Белого дома, Соединенным Штатам нужны «четкие правила поведения», чтобы малый и средний бизнес могли конкурировать с корпорациями на равных.
«Эти принципы являются кульминацией многомесячной работы администрации и взаимодействия с многочисленными заинтересованными сторонами», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что администрация ожидает отзывы от технологических компаний.
Также двухпартийная группа сенаторов представила антимонопольное законодательство, направленное на регулирование четырех технологических гигантов — Meta, Apple, Alphabet и Amazon. Они хотят помешать корпорациям отдавать предпочтение собственному бизнесу в результатах поиска и другими способами.
Законодатели уверены в наличии 60 голосов в Сенате, необходимых для принятия документа. Дату слушаний еще не назначили.
Напомним, в сентябре Белый дом раскрыл планы по имплементации закона CHIPS. В частности, получателям государственной помощи запретят строить новые заводы в Китае в течение 10 лет.
В августе Федеральная торговая комиссия США запустила процедуру регулирования технологий наблюдения, алгоритмов и обеспечения безопасности данных.
В мае Белый дом предупредил об угрозах применения ИИ-инструментов в рекрутинге.