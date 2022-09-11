Белый дом представил принципы регулирования техгигантов
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Белый дом представил принципы регулирования техгигантов

Белый дом представил принципы регулирования техгигантов


Администрация президента США Джо Байдена изложила шесть принципов реформирования платформ техгигантов для сдерживания их влияния. Об этом пишет Reuters.


«Появление технологических платформ поставило новые и сложные задачи: от трагических актов насилия, связанных с токсичной онлайн-культурой, […] до основных прав американцев и сообществ во всем мире, страдающих от роста технологических платформ», — заявили в Белом доме.


Принципы «Повышение конкуренции и подотчетности технических платформ» обнародовали после встречи представителей администрации с экспертной группой. Они включают:


  • поощрение конкуренции в технологическом секторе;
  • принятие надежных федеральных мер защиты конфиденциальности, в частности детей;
  • отмену специальной правовой защиты для крупных технологических платформ;
  • повышение прозрачности алгоритмов платформ и решений по модерации контента;
  • прекращение дискриминационного алгоритмического принятия решений.

По словам представителя Белого дома, Соединенным Штатам нужны «четкие правила поведения», чтобы малый и средний бизнес могли конкурировать с корпорациями на равных.


«Эти принципы являются кульминацией многомесячной работы администрации и взаимодействия с многочисленными заинтересованными сторонами», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.


Она добавила, что администрация ожидает отзывы от технологических компаний.


Также двухпартийная группа сенаторов представила антимонопольное законодательство, направленное на регулирование четырех технологических гигантов — Meta, Apple, Alphabet и Amazon. Они хотят помешать корпорациям отдавать предпочтение собственному бизнесу в результатах поиска и другими способами.


Законодатели уверены в наличии 60 голосов в Сенате, необходимых для принятия документа. Дату слушаний еще не назначили.


Напомним, в сентябре Белый дом раскрыл планы по имплементации закона CHIPS. В частности, получателям государственной помощи запретят строить новые заводы в Китае в течение 10 лет.


В августе Федеральная торговая комиссия США запустила процедуру регулирования технологий наблюдения, алгоритмов и обеспечения безопасности данных.


В мае Белый дом предупредил об угрозах применения ИИ-инструментов в рекрутинге.



# Экономика искусственный интеллект, регулирование, сша, новости
По материалам: ForkLog

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