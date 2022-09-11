Белый дом представил принципы регулирования техгигантов

Администрация президента США Джо Байдена изложила шесть принципов реформирования платформ техгигантов для сдерживания их влияния. Об этом пишет Reuters.

«Появление технологических платформ поставило новые и сложные задачи: от трагических актов насилия, связанных с токсичной онлайн-культурой, […] до основных прав американцев и сообществ во всем мире, страдающих от роста технологических платформ», — заявили в Белом доме.

Принципы «Повышение конкуренции и подотчетности технических платформ» обнародовали после встречи представителей администрации с экспертной группой. Они включают:

поощрение конкуренции в технологическом секторе;

принятие надежных федеральных мер защиты конфиденциальности, в частности детей;

отмену специальной правовой защиты для крупных технологических платформ;

повышение прозрачности алгоритмов платформ и решений по модерации контента;

прекращение дискриминационного алгоритмического принятия решений.

По словам представителя Белого дома, Соединенным Штатам нужны «четкие правила поведения», чтобы малый и средний бизнес могли конкурировать с корпорациями на равных.

«Эти принципы являются кульминацией многомесячной работы администрации и взаимодействия с многочисленными заинтересованными сторонами», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что администрация ожидает отзывы от технологических компаний.

Также двухпартийная группа сенаторов представила антимонопольное законодательство, направленное на регулирование четырех технологических гигантов — Meta, Apple, Alphabet и Amazon. Они хотят помешать корпорациям отдавать предпочтение собственному бизнесу в результатах поиска и другими способами.

Законодатели уверены в наличии 60 голосов в Сенате, необходимых для принятия документа. Дату слушаний еще не назначили.

Напомним, в сентябре Белый дом раскрыл планы по имплементации закона CHIPS. В частности, получателям государственной помощи запретят строить новые заводы в Китае в течение 10 лет.

В августе Федеральная торговая комиссия США запустила процедуру регулирования технологий наблюдения, алгоритмов и обеспечения безопасности данных.

В мае Белый дом предупредил об угрозах применения ИИ-инструментов в рекрутинге.



