Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать старую одежду и обувь даже нуждающимся

У всех нас в шкафах и ящиках полно одежды, которую мы уже не собираемся носить. Выбросить ее жалко, а хранить вечно невозможно. Кажется, что есть разумный выход — отдать одежду бедным. Однако с энергетической точки зрения, он не выгоден и вовсе не безобиден. Почему никогда нельзя отдавать старую одежду и обувь даже нуждающимся, рассказала Мария Николаева, философ, писатель и специалист по практикам саморазвития.

Психологическая защита

Человек — единственное млекопитающее, которое прикрывает свое тело одеждой, и она становится «второй кожей», защитой от климатических условий, способом презентации своего социального статуса, своего «я». Со временем мы словно сливаемся с любимыми вещами и своим имиджем в целом. Потому некоторым людям так сложно представить, что их одежду будет носить кто-то другой. Действительно странно: будто кто-то украл у нас частичку личности.





То же самое верно и для обратной ситуации. Надев вещь с чужого плеча, мы чувствуем себя неуютно, словно нам навязывают чьи-то мысли, судьбу.

Но ведь если мы отдаем вещи нуждающимся, то вряд ли когда-нибудь увидим тех, кто носит бывшую нашу одежду. Да и дело это благое, скажем так, зачет к карме. Неудобство на психологическом уровне может возникнуть вот из-за чего: ваш я-образ словно опускается на низший социальный уровень, приравниваясь к беднякам. Если вы не чувствуете в себе достаточно сил, чтобы противостоять этой мысли, то не стоит себе вредить. Это может сказаться на здоровье и самочувствии в целом, а также удачливости и целях на будущее.

Почему никогда нельзя отдавать старую одежду и обувь даже нуждающимся: энергетический аспект





Женщины связаны с предметами гардероба гораздо сильнее мужчин, потому что традиционно уделяют внешности больше внимания. Это значит, что вещи, которые мы носим, «напитываются» нашей личной энергетикой, становясь своеобразным двойником нашей ауры. Если мы добровольно с ними расстаемся, то будто передаем кому-то свою энергетическую защиту. В таком случае мы рискуем потерять жизненную силу.

При этом стоит учитывать, что чем дольше мы носили одежду и обувь, тем больше с ней слились, а значит, отдавать ее без предварительной чистки нельзя. Только аннулировав канал энергетической связи с вещью, можно отдать ее на благотворительность, ничем не рискуя.





Хуже всего, если решая расстаться с одеждой, вы очень о ней сожалеете, постоянно думаете. В таком случае будет активен канал оттока энергии, а в вашей ауре образуются «пробоины». Это приводит к слабости, психологическим проблемам, недугам.

Ваши вибрации, возможно, и пригодятся бедным. Однако подумайте, нужны ли их вибрации вам, если связь со старой одеждой и обувью окончательно не порвана? Непредвиденные последствия, непонятные симптомы — это только часть того, чем чревата такая благотворительность.

Конечно, делать добрые дела нужно, и от этого никто не смеет вас отговаривать. Но помните, что в ответе за свое счастье именно вы, и если благое дело ему мешает, то это уже можно квалифицировать как самовредительство. Расставаясь с вещами, убедитесь, что вы уже не зависите от них и не идентифицируете с ними свой образ.