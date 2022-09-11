Близнецам нельзя спешить, а Львам нужно поторопиться: женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Женщины связаны со звездами и космосом тонкими энергиями, которые влияют на их настроение и самочувствие, а также внешнюю привлекательность. На этой неделе главенствовать будет ретроградный Меркурий, с чем связаны опасения о промедлении многих процессов. Однако астролог Лилия Любимова говорит, что на представительниц прекрасного пола он не повлияет столь тотально. Эксперт составила женский гороскоп для каждой из нас с 12 по 18 сентября 2022 года.

Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Дамам, родившимся под созвездием Овна, придется пробудить в себе мужественность. Они столкнутся с неоправданными сомнениями со стороны близких людей, что, конечно, обидно. Но это поможет стать сильнее, если вы не позволите себе опустить руки. Улыбка — вот залог успеха на ближайшую неделю, она отгонит от вас любые неприятности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам удастся найти общий язык и интересы со знакомыми, коллегами и родными, что сделает эту неделю максимально счастливой. Тельцы могут использовать благоприятное время для налаживания социальных связей или планирования будущего. Уделите внимание тому, что важнее всего для вас в данный момент. Секрет успеха кроется в малом, начните с него.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ретроградный Меркурий безжалостен к этому знаку, однако конфликтовать с ним нельзя. Лучше поддаться его тормозящему эффекту и не спешить с решениями, умозаключениями, и даже не спешить на встречи. Тише едешь — дальше будешь. Негативные аспекты рабочей пятидневки скрасятся приятными бонусами лишь в субботу и воскресенье.

Рак (22 июня — 22 июля)

Несколько напряженных дней ожидают женщин-Раков впереди, но тем ярче будут минуты отдыха и уединения. Вам захочется оказаться на безлюдном острове, и таким «островом» может стать пока что ваше воображение. Находя вдохновение внутри, вы с большей долей вероятности будете эффективны в реальности. 16 и 18 сентября гороскоп обещает вам благоприятное время. «Руку помощи» протянут соединившиеся Нептун и Солнце, а также Меркурий и Юпитер.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львицам не придется прохлаждаться с 12 по 18 сентября 2022 года, потому что небесные покровители готовят им много сюрпризов, связанных с трудовой активностью. Чем больше эти женщины будут обращать внимание на позитив, тем удачливее будет каждый их новый шаг. Чтобы мотивировать себя на выход в люди, можно купить новую модную вещь или сделать красивую прическу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не время для взятия больших вершин, потому вам, Девы, пока придется довольствоваться тем, что есть. Пересмотреть главные аспекты своей жизни, однако, будет не лишним. Возможно, в них чего-то не хватает, или же, напротив, устарело. Если летом не успели отправиться в отпуск, то можно задуматься об этом именно сейчас, когда ретро-Меркурий все равно не дает наладить рабочий процесс.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представительницам прекрасного пола, родившимся под знаком Весов, астролог советует научиться защищать то, что принадлежит им по праву. Если для этого нужно показать зубки, то вперед. Вы с удовольствием заметите, что стали смелее, настырнее. Этих качеств вам не доставало раньше. Потому следующий раз, когда кто-то будет учить вас жить, вы уже не станете молча поддакивать и кивать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Негативные аспекты почти не повлияют на Скорпионш. Эти дамы будут рваться в бой по всем направлениям. Ближайшая неделя может подарить яркое чувство, смену хобби, путешествие. Если же у вас есть собственное дело, бизнес, то упускать шанс ни в коем случае нельзя — звезды сулят получение стопроцентной прибыли.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сложа руки не будут сидеть и Стрельцы. Вам предстоит продолжить дело, которому вы посвятили уже так много времени, причем оно не давало вам спать по ночам. Это жажда самореализации, и пока вы ее не утолите, спокойствия вам не видать. Но при этом нельзя ставить на кон абсолютно все, особенно добрые отношения с близкими. Это слишком высокая цена. Помните, что без их поддержки задуманное вряд ли удастся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У этого знака обострится интуиция. Если раньше женщины-Козероги предпочитали холодный рассудок, то сейчас ими завладеет чувственная сфера. Они заметят за собой немотивированные поступки, что может поначалу испугать. На самом деле это провидение ведет вас к мечте, и не стоит ему мешать. Думайте не о прошлом, а о будущем, постепенно готовя себя к судьбоносным переменам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям придется в ближайшую неделю искать пути решения сложившейся ситуации. Их что-то гнетет и не дает расправить крылья. Если не сейчас — то никогда. Как ни странно, но советы друзей сейчас пойдут на пользу, хотя вы и не любите слушать никого, кроме своего сердца.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для одиноких Рыб появится шанс встретить достойного мужчину, но для этого нельзя спешить с выводами. Первое впечатление может оказаться обманчивым. Мужчины нацелены на долгосрочные отношения, потому могут задавать вам несколько приземленные, практичные вопросы. Не расстраивайтесь и не переживайте за романтику — это все придет, но чуть позже.