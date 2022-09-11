Бориса Моисеева насильно увезли в больницу
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Бориса Моисеева насильно увезли в больницу

Бориса Моисеева насильно увезли в больницу
Продюсер певца Бориса Моисеева рассказал, как спасали его жизнь. Артист долгие годы восстанавливается после перенесенных инсультов, однако если бы не молниеносная реакция его продюсера, то исход мог быть другим. По словам Сергея Гороха, когда артисту неожиданно стало плохо, он стал настаивать на госпитализации. Исполнитель «Голубой луны» всячески отпирался и требовал никуда его не отправлять. Вопрос пришлось решать силой.
«Мы, врачи — все его уговариваем. Никак. В результате я попросил врачей вколоть Боре успокоительное. Только когда он успокоился и размяк, мы его быстренько одели, обули, взяли под ручки и отвели в машину», — сказал Горох solenka.info. Ранее актриса Алена Кравец сообщила, что Борис Моисеев в последние месяцы крайне неважно себя чувствует. У артиста не работают некоторые мышцы лица и затруднена речь.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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