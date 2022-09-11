Британский парламент заявил о проблемах из-за российского газа

Вадим Карасев

DM: парламент в Британии столкнулся с проблемой из-за сокращения поставок газа из России

В британском парламенте недовольны резким ростом стоимости счетов за отопление, сообщает Daily Mail.

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл предложил установить гидроэлектрическую турбину. Она сможет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца и решит проблему, с которой столкнулся парламент из-за санкций. Издание заявило, что такое устройство было у королевы Елизаветы II в шотландском замке Балморал.

По мнению экономиста Нила Кермоуда, британские политики не смогут воплотить подобную идею в жизнь, так как участок реки Темзы у здания парламента слишком мелководный. «Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник», — подчеркнул он.

Ранее консалтинговая компания Energy Prices назвала Великобританию страной с самыми высокими в Европе средними ценами на электричество. Стоимость топлива выросла из-за антироссийских санкций.