Бутлегерам придумали новое испытание

Росалкогольрегулирование без согласования с прокуратурой сможет внепланово нагрянуть на предприятие, где изготавливали суррогатное пойло

Сегодня, если следователи изымут в ходе оперативно-разыскных мероприятий спирт, это событие само по себе не может стать основанием для внеплановой проверки Росалкогольрегулирования и контрольно-надзорных мероприятий. Потому что у алкогольной продукции нет статуса вещественных доказательств по уголовному делу. Теперь внеплановые документарные проверки ведомство сможет организовать без согласования с прокуратурой, если получит материалы об изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо оборудования для их производства. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 11 сентября. В Совете Федерации между тем предлагают свои поправки, которые позволят в случае их принятия серьезно противодействовать подпольному производству спиртного. «Парламентская газета» выясняла подробности.

Проверять можно и без вещдока

Бюджетные доходы от подакцизных товаров — алкоголя, пива и табака - сегодня превышают триллион рублей в год, а потому любой сбой в администрировании этих сборов даже на один-два процента означает недополучение бюджетом серьезных сумм.

Устранение существующих правовых лакун в этом направлении также этому поспособствует, особенно в части проверок подозрительных предприятий.





К примеру, сегодня, если следователи изымут в ходе оперативно-разыскных мероприятий суррогатное пойло, это событие само по себе не может стать основанием для внеплановой проверки и прочих и контрольно-надзорных мероприятий. Потому что у алкогольной продукции нет статуса вещественных доказательств по уголовному делу.

С 11 сентября это обстоятельство уже не будет считаться препятствием для проведения внеплановых документарных проверок. Теперь, согласно постановлению Правительства от 02.09.2022 №1551, Росалкогольрегулирование сможет нагрянуть к бутлегерам без согласования с прокуратурой, если получит материалы об изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо оборудования для их производства.

Производство нелегального спирта нужно сократить

Основательно потрепать водочную мафию, а то и вовсе ее ликвидировать станет возможно, если законом закрепить отгрузку медицинского спирта потребителям только при наличии у них лицензии на право использования высокоградусного вещества. За нарушение правила с поставщика будет удержан акциз в размере 70 процентов от стоимости товара, который сейчас взимается только с пищевого этилового спирта. Такие поправки сенаторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, заверил Сергей Рябухин.

Он напомнил, что сейчас медицинский спирт освобожден от акцизов и криминал пользуется этой лазейкой.

«Тема строгого лицензирования на всех этапах производства спирта— от отгрузки до оптовой реализации — сегодня детально прорабатывается в палате регионов. Совет Федерации с Госдумой в этом вопросе объединили усилия. Нас поддерживает председатель думского экономического комитета Максим Топилин, Правительство на нашей стороне», — уточнил Сергей Рябухин.

По его словам, в осеннюю сессию сенаторы намерены совместно с Правительством и Минфином разработать положение и законодательный порядок регистрации производителей пивной продукции. В стране сегодня работают около двух тысяч производителей пенного напитка и, по мнению парламентария, все они должны быть занесены в соответствующий реестр.