Чего больше всего стоит опасаться Водолеям

Вадим Карасев

Водолеи — люди, которые жаждут успеха больше, чем кто-либо другой. Представители этого Знака Зодиака должны всегда помнить о том, чего им стоит опасаться, ведь если они будут идти вперед без осторожности, то быстро потерпят фиаско.

Водолеи крайне удачливы, харизматичны и умеют ловить творческое вдохновение. Их жизнь похожа на одно нескончаемое приключение, наполненное яркими эмоциями. Чтобы эти эмоции всегда были положительными, стоит перестать делать то, что описано далее.

Неуважительного отношения к другим

Водолеи редко выбирают слова, общаясь со своими подчиненными, коллегами, друзьями. Они не демонстрируют агрессии и не бывают грубыми, но в их словах четко прослеживается недостаток уважения. Из-за этого у них может быть очень много скрытых врагов и недоброжелателей. Далеко не все люди терпят фамильярности и позволяют общаться с собой словно с никудышным младшим братом или сестрой. Если Водолеи искренне хотят достичь успеха или сохранить его, то им необходимо пересмотреть свои привычки в общении как можно скорее.

Пустые обещания

Водолеи больше говорят, нежели делают. Разумеется, это свойственно не всем. Некоторые представители данного Знака Зодиака выполняют данные обещания, чем заслуживают любовь и уважение окружающих. Такие люди становятся очень успешными и счастливыми. Другие же не могут найти нормальных друзей, поскольку нормальным людям не нравится, когда их «кормят завтраками». Возможно, Водолеи поступают так не специально, но важно записывать или запоминать все те обещания, которые были даны ранее. У многих людей, рожденных под этим Знаком немного рассеянное внимание, поскольку они постоянно чем-то заняты и постоянно о чем-то думают.

Легкомысленное обращение с деньгами

Водолеи — это те люди, которые не считают деньги. Да, у них есть талант к обогащению, ведь они могут буквально делать деньги из воздуха, но что до совершения покупок, то в этом случае им просто необходимо проявлять осторожность. Водолеи нередко сначала покупают что-то, а потом долго жалеют об этом. Основная проблема этих людей — нежелание рассчитывать побочные траты. Например, они без страха покупают, к примеру, машину, но потом осознают, что им не хватает средств для ее содержания. Подобных ситуаций им нужно опасаться всегда. Возможно, лучше посоветоваться с кем-то из близких.

Отсутствие физической активности

Водолеи много думают и много работают интеллектуально в целом, но порой забывают о своем здоровье и внешнем виде. Эти люди любят тратить время только на то, что важно, но отсутствие физической активности и занятий спортом приводит к проблемам не моментально. Если ничего не болит, это не значит, что тело здорово на сто процентов. Если эти люди не хотят тратить драгоценное время на спорт, то им хотя бы нужно начать бороться с вредными привычками, которые могут усугублять ситуацию.

Ревность и собственничество

Водолеи очень любят контролировать вторую половинку. Это не самый лучший способ формировать доверительное отношение. Водолеи даже со своими друзьями ведут себя так, будто они им принадлежат. Представители данного Знака очень не любят, когда их близкие люди тратят свое время не на них. Это не самое лучшее качество характера, которое порой очень раздражает, отталкивает. Друзьям и любимым людям Водолеев временами кажется, что они снова попали в детство, где родители постоянно спрашивают их о то, куда они иду, с кем и для чего. Тотальный контроль схож с рабством, поэтому лучше избавляться от этой привычки.