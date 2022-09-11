Четверть кандидатов на выборах 2022 года составляет молодежь
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Четверть кандидатов на выборах 2022 года составляет молодежь

Четверть кандидатов на выборах 2022 года составляет молодежь

Ежегодно каждый третий-четвертый молодой кандидат получает поддержку избирателей, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский в инфоцентре комиссии 11 сентября.

Мазуревский рассказал об участии молодежи в выборах в трех аспектах: доля избирателей, членов избирательных комиссий и кандидатов.

Так, более 107 миллионов избирателей зарегистрировано по состоянию на 1 июля на территории России, 24 процента из них — молодежь от 18 до 35 лет. Среди тех, кто может принять участие в Едином дне голосования, доля молодых людей достигает 1/4.

«Среди голосующих это особая категория, более 500 тысяч избирателей — это 1,2 процента от общего количества избирателей, которые будут принимать участие в ЕДГ-2022», — отметил Мазуревский.

При этом в составе участковых избирательных комиссий молодежь составляет 18 процентов, на районном уровне — 15 процентов, на уровне субъектов — 12,4 процента.

Доля выдвинутых молодых кандидатов, по статистике ЦИК, в последние годы составляла 23-27 процентов. В этом году выдвинулось 25,58 процентов, а дошло до выборов 25,08 процентов. Молодежь пользуется доверием и поддержкой избирателей, уверен Мазуревский, так как от 20 до 30 процентов из выдвинутых кандидатов в 2018-2021 годах были избраны депутатами разных уровней.


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По материалам: pnp.ru

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