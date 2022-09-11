Что известно о новом короле Великобритании, почему принц Чарльз станет Карлом III, а не королем Чарльзом

Принц Чарльз станет новым королем Великобритании после ухода в мир иной королевы Елизаветы. На русском языке его официальный титул звучит не Чарльз Третий, а Карл Третий. Это связано с особенностями перевода.

Почему принц Чарльз станет королем Карлом Третьим

С 16 века в России появилась традиция давать заграничным правителям свои варианты имени. Об этом поведал Василий Истратов, который является кандидатом исторических наук. Принц Чарльз станет королем Чарльзом Третьим, в Великобритании его имя не изменилось и звучит, как Charles. А вот для славянских народов оно переводится, как Карл.

Марина Айзенштат, которая является доктором исторических наук Института истории РАН, отметила, что такие перемены связаны с давней традицией. В Британии были короли Чарльз Первый и Чарльз Второй. Их обоих на Руси называли Карлами.





Подобная закономерность остается и для иных имен. Уильяма называли в России Вильгельмом, а Джеймс – это Яков. Однако современные историки придерживаются мнения, что не нужно переводить имена на свой лад. Короля зовут Чарльз, а значит, так и нужно его называть.

Это далеко не первый случай, когда русский вариант имени монарха отличается от его наименования в Британии. К примеру, отец покойной королевы, который был Джорджем, получил в российском варианте имя Георг.

Почему принц Чарльз уже считается королем

Традиционно, монархия не может существовать без правителя. Например, в Британии правосудие проводится от королевского имени. Если бы Чарльз не взял бразды правления, то суды по всему Королевству не смогли бы функционировать, пока не прошла коронация. Потому, как только доктор заявил о смерти королевы, Чарльз стал управлять страной.





Допустимо, что Чарльз может вовсе не короноваться. Многие короли Англии не проводили такой ритуал по паре лет после кончины своего предшественника. В 19 веке вовсе было предложения отказаться от коронации, но все же приняли решение не отменять традицию.

Стоит отметить, что Чарльз будет самым возрастным монахом на момент восхождения на престол. Ранее данный рекорд был за Вильгельмом Четвертым, который стал правителем в 64 года.

Смена правителя является сложным ритуалом. Это очень важное событие, которое хоть и не сильно, но все же повлияет на жизнь обитателей Королевства. Лицо Чарльза будет появляться на марках и деньгах, форме сотрудников полиции и почтовых ящиках.

Кардинальных перемен не ожидается ни в политике, ни в обществе. Вместе с тем настоящая власть находится в руках кабмина и парламента. Их отношения с монархом контролируются традицией и джентельменским соглашением, что не дает возможности монархии действовать на свое усмотрение.

Что известно о короле Чарльзе Третьем

В 1970 году он получил степень бакалавра по истории в Тринити-колледже в Кембридже. Далее начал военную карьеру. Его свадьба с 20-летней Дианой Спенсер в 1981 году вызвала большой резонанс в средствах массовой информации. Принцесса Диана была очень популярной, на нее постоянно было обращено внимание бульварной прессы.





В 1996 году принц развелся с супругой, а год спустя Диана погибла в автомобильной аварии. На момент развода у Чарльза была возлюбленная – Камилла Паркер-Боулз. На ней он женился только в 2005 году.

В 1976 году Чарльз основал благотворительный фонд, целью которого была помощь обездоленным молодым людям. Кроме того, он поддерживал многие инициативы в области искусства.

Самой большой страстью нового короля является защита окружающей среды и борьбы с изменением климата. С 2007 года он принимает участие в проекте по защите тропических лесов. Сюда он привлек многих политиков, звезд и представителей бизнеса.

На месте короля Чарльз, скорее всего, будет продолжать кампанию за религиозное разнообразие и мультикультурную современную Великую Британию. Ведь ранее он говорил, что его коронация будет событием с участием многих религиозных конфессий.