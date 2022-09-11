Чулпан Хаматова без одежды сбежала из России

Актриса Чулпан Хаматова даже вещи не собрала при побеге. В конце зимы артистка спешно покинула Россию. Актриса обосновалась в столице Латвии, где вскоре нашла работу в местном театре. Сейчас звезда проживает в Риге вместе с дочерьми. 65-летний Кирилл Набутов дал интервью латвийским журналистам. В ходе беседы он поделился подробностями спешного отъезда звезды фильма «Доктор Лиза». «Хаматова не просто уехала в Ригу, она даже домой не заехала. Она была в этот момент не в Москве, не в России. В чем была, в том и полетела в Латвию, а потом уже наши общие друзья привозили ей какие-то вещи. Ее дочери ехали в Латвию отдельно. Вот так», — рассказал журналист.Напомним, что вскоре после отъезда актрису пригласили в Новый Рижский театр. Художественный руководитель давно сотрудничал с Хаматовой, звезда играла в его постановке «Горбачев», поэтому она не раздумывая приняла предложение. Актриса воспитывает трех дочерей, одна из которых приемная. Чулпан долго скрывала от общественности этот факт и лишь недавно поделилась, насколько сложно было забрать девочку к себе. «Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала вслед: «Конечно, вам только попиариться!». Вообще, то, как эта система устроена, — просто за гранью. Сейчас, по прошествии 17 лет, все изменилось, но тогда было вот так. Мне не отдавали Асю очень долго, причем юридически ребенок был уже мой», — вспоминала она в интервью Ксении Собчак.