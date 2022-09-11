ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов

Вадим Карасев

Глава ЦИК Памфилова попросила регионы не подводить итоги выборов до 14 сентября

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова попросила регионы не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов местных законодательных собраний раньше 14 сентября. Ее слова приводит ТАСС.

Письмо с просьбой повременить с подведением итогов она направила в региональные избиркомы. Памфилова объяснила это желанием внимательно рассмотреть все жалобы на проведение выборов.

«Мы трепетно относимся, чтобы все жалобы были внимательно рассмотрены, прежде чем вы подведете итоги. Тянуть с подсчетом не надо, но и суету наводить тоже», — приводит слова Памфиловой Ura.ru.

Глава ЦИК добавила, что эта рекомендация затрагивает только 18 регионов. В остальных выборных кампаниях (городских депутатов и прочих) местные избиркомы сами определят дату подведения итогов.

