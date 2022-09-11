День 11 сентября в истории

День танкиста.

Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Установлен указом Президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

История российских бронетанковых войск уходит корнями в начало ХХ века. В годы Первой мировой войны на полях сражений появились первые английские танки, и все европейские государства приступили изготовлению своего тяжёлого механизированного вооружения. В России, к примеру, были разработаны и проходили испытания танкетка «Вездеход» Александра Пороховщикова, «Царь-танк» Николая Лебеденко и др.

В 1920 году на Сормовском заводе был создан первый отечественный танк, и к концу того же года в броневых войсках РККА было уже 11 автотанковых отрядов.

Спустя восемь лет в СССР было налажено серийное производство бронетехники, а созданные в 1930-е годы в конструкторском бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина танки нового поколения — Т-34 и КВ — по своим боевым возможностям значительно превосходили аналогичные зарубежные образцы.

В годы Великой Отечественной войны танковые части и соединения являлись опорными звеньями обороны нашей страны. Действия советских танковых войск навсегда вошли в мировую историю военного искусства. Более 1 тысячи танкистов было присвоено звание Героя Советского Союза, 16 человек удостоены этого звания дважды.

И сегодня танковые войска являются важнейшим элементом Сухопутных войск Вооруженных сил России. Их основу составляют танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. В настоящее время на вооружении стоят различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90. В 2020 году начато серийное производство новейших танков Т-14 «Армата».

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).

День воинской славы РФ, установленный Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Победа русской эскадры под командованием Фёдора Ушакова над турецким флотом стало одним из важнейших событий в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. В результате напряженного сражения 7 кораблей неприятеля сдались, а остальные спаслись бегством. Турки в боях потеряли более 2 тысяч человек, потери русских составили 21 человек, еще 25 — были ранены.

Победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. А Фёдора Ушакова стали называть «морской Суворов».

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

Этот профессиональный праздник учрежден приказом Министерства обороны РФ 30 мая 2007 года.

11 сентября 1766 года был утвержден Устав Кадетского сухопутного корпуса, в соответствии с которым были впервые введены должности офицеров-воспитателей. Их основной задачей было поддержание высокого морального духа у молодых солдат, а также воспитание в них патриотизма.

Сегодня организация в Вооруженных Силах военно-политической работы, а также военно-патриотической работы с гражданами России и, прежде всего, с молодёжью возложена на Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил РФ.

Всероссийский День трезвости.

Инициатором проведения такого дня в 1913 году выступил Святейший Синод. В День трезвости закрывались казенные винные лавки, и запрещалась продажа алкогольной продукции.

В СССР этот праздник не отмечался, традиция была возобновлена в 2005 году.

День подразделений по вопросам миграции МВД России.

Профессиональный праздник был установлен в 2017 году приказом МВД России. 11 сентября 1719 года император Петр I подписал именной указ «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для записи в канцелярию полицмейстерских дел». Обязанности по контролю и учёту документов приезжающих иностранных граждан были возложены на полицию.

Международный день памяти жертв фашизма.

Отмечается с 1962 года во второе воскресенье первого месяца осени и приурочен к двум ключевым датам Второй мировой войны: дню её начала — 1 сентября 1939 года, и окончания — 2 сентября 1945 года.

В войну, которая была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией, были втянуты 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земли). Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, а также в водах четырёх океанов — Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого.

Общие людские потери во Второй мировой войне составили от 60 до 65 миллионов человек, из них были убиты на фронтах около 30 миллионов.

Всемирный день журавля.

Отмечается с 2002 года во второе воскресенье сентября.

Предки этих птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а затем в Африку и Австралию.

Сегодня популяция этих птиц широко распространена во всем мире, за исключением Антарктиды и Южной Америки. Всего насчитывают порядка 15 видов журавлей, из них 7 — гнездятся в России.

64 года назад (1958) был создан Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник.

Он был образован на базе Владимирского музея, который в 1854 году организовали местные энтузиасты.

В состав музея входят уникальные памятники архитектуры XII-XIII веков Владимира и Суздаля, а также Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и богатейший Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном.

Музей-заповедник в 1998 году был внесен в Свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Десять памятников включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в том числе Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Покровский монастырь и Архиерейские палаты в Суздале.

Ежегодно во Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник приезжают более миллиона туристов.

79 лет назад (1943) был изготовлен первый граненый стакан.

Его выпустили на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном. Существует мнение, что дизайн стакана разработала известный советский скульптор, создательница знаменитого монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина, хотя никаких документальных подтверждений этому не существует.

95 лет назад (1927) на южном берегу Крыма произошло землетрясение.

В ночь с 11 на 12 сентября 1927 года в Крыму произошло крупнейшее за всю историю полуострова землетрясение с интенсивностью 9 бал­лов и магнитудой 6,8. Эпицентр находился под морским дном к югу от Ялты.

Подземные толчки разрушили практически все здания, расположенные на береговой полосе от Севастополя до Алушты. В горах произошли обвалы и оползни. В результате стихийного бедствия три человека погибли, более 60 — были ранены.

104 года назад (1918) Совет народных комиссаров принял декрет «О введении международной метрической системы мер и весов».

Вместо традиционной системы мер (пуд, сажень, ведро и др.) на всей территории страны в качестве обязательной была введена метрическая. Ранее она была допущена к применению в России, но в необязательном порядке, согласно закону от 4 июня 1899 года.

110 лет назад (1912) в Москве была открыта панорама Франца Рубо «Бородинская битва».

К 100-летию Отечественной войны 1812 года по указу императора Николая II художник Франц Рубо написал панораму «Бородинская битва». Для её демонстрации было построено специальное здание на Чистых прудах по проекту военного инженера полковника П.А. Воронцова-Вельяминова.

За 5 лет музей посетили свыше 150 тысяч человек. В 1918 году он был закрыт.

В 1962 году панорама Рубо была отреставрирована, и 18 октября того же года в Москве, но уже на Кутузовском проспекте, Музей-панорама «Бородинская битва» вновь открылась.

121 год назад (1901) состоялось торжественное открытие Виндавского (ныне Рижского) вокзала в Москве.

Здание вокзала было построено в 1897-1901 годах в рамках строительства

Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги (ныне Рижское направление РЖД) по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Первоначально существовали две станции: пассажирская и грузовая. В 1963 году они были объединены в одну. В том же году станция получила современное название.

188 лет назад (1834) на Дворцовой площади Петербурга была установлена Александровская колонна.

Она была воздвигнута по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата — императора Александра I — над Наполеоном.

Автор памятника — Огюст Монферран. Уникальность монумента состоит в том, что колонна, высотой 47,5 метров, не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счёт точного расчёта и под действием собственной силы тяжести.

Колонну венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Его лицу скульптор, по требованию Николая I, придал черты Александра I. Постамент украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года.

210 лет назад (1812) было основано первое поселение русских на Аляске — Форт Росс.

Поселок, расположенный на побережье северной Калифорнии в 80 километрах к северу от Сан-Франциско, основал русский купец Иван Купцов. Этот участок он приобрел у индейцев за 3 одеяла, 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги и несколько ниток бус.

Около 30 лет Форт Росс был опорным пунктом Российско-Американской компании, которая занималась промыслом пушного зверя и торговлей на американском континенте.

21 год назад (2001) в США был совершен крупнейший террористический акт в истории человечества.

Боевики-смертники «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолёта. Два их них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один — в Пентагон. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.

В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тысячи 996 человек, свыше 6 тысяч человек получили ранения.

49 лет назад (1973) в Чили произошел военный переворот.

В 1970 году в стране прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от избирательного блока «Народное единство» Сальвадор Альенде. Его экономическая программа предусматривала национализацию крупнейших частных компаний и банков, а аграрная реформа — экспроприацию частных поместий. Альенде хотел сделать Чили социалистической страной.

За три года под контроль государства перешли более 500 предприятий, 85% железнодорожной сети и 3,5 тысячи земельных владений общей площадью 5,4 миллионов га.

Оппозиция резко критиковала проводимую Альенде политику. По стране прокатилась вооруженных конфликтов между левыми и правыми группировками.

11 сентября 1973 года вооруженные силы Чили, возглавляемые главнокомандующим Аугусто Пиночетом, совершили военный переворот, в результате которого была установлена диктатура военной хунты. В стране был распущен парламент, запрещена деятельность партий, проводились массовые репрессии. По официальным данным за 16 лет правления военного диктатора Пиночета были убиты по политическим мотивам около 3,2 тысячи человек, свыше 1 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек.

В 1990 году Пиночет передал власть избранному гражданскому президенту Патрисио Эйлвину.

61 год назад (1961) был основан Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Его организовали англичане Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор.

Сегодня WWF — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, которая объединяет около 5 миллионов сторонников и работает более чем в 100 странах. Ежегодно фонд осуществляет свыше 1200 экологических проектов.