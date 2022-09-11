Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S
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Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S

Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S


Студия CD Projekt RED на этой неделе выпустила обновление 1.6 для Cyberpunk 2077, которое добавило в игру на Xbox Series S режим 60 FPS. До этого обновления игра на Xbox Series S работала только в 30 FPS при динамическом разрешении 1440p. Теперь же игроки могут опробовать проект в 60 FPS на младшей консоли Xbox.

Технические специалисты Digital Foundry опубликовали видео, в котором рассмотрели работу Cyberpunk 2077 в 60 FPS на Xbox Series S. Они отмечают, что новый режим производительности имеет заметно более низкие настройки графики. Что касается разрешения, оно меняется от 1080p до 800p. Специалисты отмечают, что в режиме производительности на Xbox Series S разработчикам пришлось пойти на некоторые компромиссы. В частности, в 60 FPS количество NPC в игре заметно уменьшается, плотность толпы становится значительно меньше.

Ниже можно посмотреть детальное тестирование 60 FPS в Cyberpunk 2077 от Digital Foundry.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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