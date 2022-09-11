ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала "Дымковская барыня"
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ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала "Дымковская барыня"

ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала "Дымковская барыня"

В эту субботу в Кировской области начались выборы губернатора и местных депутатов. Избирательные участки открылись в регионе с 8 утра.

На избирательном участке очевидцы и журналисты обратили внимание на девушку в костюме барыни. Пользователи соцсетей заинтересовались, за кого хотела проголосовать "дымковская" дама.


Дымсковская барыня на избирательном участке в Кирове

Сама барышня отказалась отвечать на вопрос о выборах. Не стала она объяснять, почему выбрала именно такой нарядный костюм. Комментаторы, однако, предположили, что на избирательный участок утром пришла одна из творческого коллектива Кирова.

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По материалам: uposters.ru

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