ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала "Дымковская барыня"

Вадим Карасев

В эту субботу в Кировской области начались выборы губернатора и местных депутатов. Избирательные участки открылись в регионе с 8 утра.

На избирательном участке очевидцы и журналисты обратили внимание на девушку в костюме барыни. Пользователи соцсетей заинтересовались, за кого хотела проголосовать "дымковская" дама.

Дымсковская барыня на избирательном участке в Кирове

Сама барышня отказалась отвечать на вопрос о выборах. Не стала она объяснять, почему выбрала именно такой нарядный костюм. Комментаторы, однако, предположили, что на избирательный участок утром пришла одна из творческого коллектива Кирова.