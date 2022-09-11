Германия и Франция заставляют Сербию занять четкую сторону в противостоянии России и Запада

Вадим Карасев

Страны Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии занять четкую сторону в вопросе отношений с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

По словам главы государства, западные страны попросили его "изъясниться, с какой стороны занавеса он хочет остаться".

"Как мне сообщили, сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они", — рассказал Вучич.



Как утверждает Вучич, страны ЕС и НАТО настаивали, чтобы Белград как можно быстрее "решил проблему Косово", что дало бы западу дополнительные аргументы в противостоянии с Россией. Президент подчеркнул: Сербия опять становится "сопутствующей потерей" кризиса и "проявленной ранее непринципиальности мировых держав".

На пресс-конференции с президентом Турции Вучич призвал Запад готовиться к "полярной зиме". По словам сербского лидера, все стороны конфликта вокруг Украины рассчитывают не на достижение компромисса, а на полное военное поражение соперника.