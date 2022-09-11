Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа
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Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа

Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газаWelt: затраты Германии на экономию газа составят около 10 миллиардов евро

На предложенные вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии проверку и оптимизацию систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии государство потратит около 10 миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Welt.

Планируется, что из-за энергетического кризиса правительство Германии введет новые меры регулирования, предполагающие использовать меньше энергии для обогрева помещений. В частности, речь идет о том, что за два года власти проверят все системы газового центрального отопления не менее чем в миллионе зданий.

Общие затраты в размере почти 10 миллиардов евро сопоставимы с экономией на газе в размере 8,4 миллиарда евро, прогнозируемой Минэкономики ФРГ на первые два года. Вместе с тем ведомство ожидает, что расходы на гидравлическую выверку составят всего 2,8 миллиарда евро.

10 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и Европа готовы полностью отказаться от поставок российского газа. В то же время, депутат от фракции Левой партии Бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что правительству страны следует отказаться от конфронтации с Россией, чтобы нарастить объемы импортируемого газа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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