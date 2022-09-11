Глава СПЧ предсказал рост популярности дистанционного голосования
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Глава СПЧ предсказал рост популярности дистанционного голосования

Глава СПЧ предсказал рост популярности дистанционного голосованияВалерий Фадеев: будущее за дистанционным электронным голосованием.

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что будущее за дистанционным электронным голосованием.

«Дискуссии по совершенствованию ДЭГ могут продолжаться, но, на мой взгляд, совершенно ясно, что его уже никак не остановить. Думаю, в ближайшие годы так будет голосовать большинство. Это удобно, эффективно, повышает явку. Дискуссия о том, быть ДЭГ или нет, просто не нужна», — подчеркнул глава СПЧ в воскресенье на брифинге в Центризбиркоме РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Совета по правам человека РФ.

«Нарушения столь малы, что нам с вами даже особо обсуждать нечего», — заявил Валерий Фадеев ранее журналистам.

В России 11 сентября проходит единый день голосования, в ходе которого по итогам порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в Москве и 81 регионе страны будет замещено свыше 31 тысячи выборных должностей. В том числе пройдут прямые выборы 14 губернаторов. Полный перечень проходящих в стране выборов доступен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первыми они откроются на Камчатке, где избирают городскую думу Петропавловска-Камчатского, а также на Сахалине, где проходят выборы в областное законодательное собрание.

Всего в России, по данным ЦИК, которые приводит ТАСС, кандидатами зарегистрировано около 69,5 тысячи человек, из них 56,6 тысячи представляют политические партии, 12,6 тысячи — самовыдвиженцы и 172 — представители общественных организаций.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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