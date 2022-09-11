Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры

Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры

Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговорыГлава Минобороны Турции провел телефонные переговоры с главой минобороны Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы политические деятели выразили удовлетворенность работой Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по вывозу зерна, а также обменялись мнениями по поводу оказания гуманитарной помощи на Украине.

«Кроме этого, подчеркнуто, что оказываемая украинскому народу гуманитарная помощь будет продолжена», — заявили в Министерстве обороны Турции.

11 сентября президент России Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые с августа. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы глава российского государства заявил, что зерно из черноморских портов должно быть доставлено в первую очередь в развивающиеся страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы
В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в
С какими типами людей никогда нельзя общаться, чем опасны токсичные особы
С какими типами людей никогда нельзя общаться, чем опасны токсичные
Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры
Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S
Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox
Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать старую одежду и обувь даже нуждающимся
Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать
Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой с точки зрения нарушений"
Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской АЭС
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в Европе
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в
Лидер ХАМАС приехал в Москву для встречи с Лавровым
Лидер ХАМАС приехал в Москву для встречи с Лавровым

Еще по теме

В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
Путин провел телефонные переговоры с греческим руководством
Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Шойгу и министр национальной обороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе