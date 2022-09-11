Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге

Вадим Карасев

Автор ролика заметил внедорожник, который проехал на красный сигнал светофора. И решил узнать, с чего водитель решил, что может нарушать правила дорожного движения. Тот отвечать нормально не стал - сразу же начал материться, оскорблять и угрожать. После чего вышел, желая перевести конфликт на уровень драки. И получил заряд перца в лицо, в следствие чего все-таки немного успокоился. В общем, конфликт вышел забавный - смотрите сами, а мнение оставляйте в комментариях.