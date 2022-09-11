Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге

Автор ролика заметил внедорожник, который проехал на красный сигнал светофора. И решил узнать, с чего водитель решил, что может нарушать правила дорожного движения. Тот отвечать нормально не стал - сразу же начал материться, оскорблять и угрожать. После чего вышел, желая перевести конфликт на уровень драки. И получил заряд перца в лицо, в следствие чего все-таки немного успокоился. В общем, конфликт вышел забавный - смотрите сами, а мнение оставляйте в комментариях.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к фильму и другие новости из мира ИИ
Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к
Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox
Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили память Елизаветы II
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили
Близнецам нельзя спешить, а Львам нужно поторопиться: женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Близнецам нельзя спешить, а Львам нужно поторопиться: женский
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 13-16 сентября + релизы в Game Pass
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 13-16 сентября +
Житель Владивостока закрасил зебру, чтобы не нарушать ПДД
Житель Владивостока закрасил зебру, чтобы не нарушать ПДД
ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала "Дымковская барыня"
ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала
Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»
Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины

Топ на сегодня

В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Наоми Уоттс. На подиуме — Линда Евангелиста
В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Названы самые популярные продукты у россиян летом
Названы самые популярные продукты у россиян летом
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в

Еще по теме

Водитель столкнувшегося с поездом грузовика проехал на красный
Шестилетний ребенок в США пожаловался на отца полиции за проезд на красный свет
Геращенко раскрыл подробности смертельного ДТП в Харькове
В Николаеве водитель, скрываясь от полиции, погиб, врезавшись в забор